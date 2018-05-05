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    ABD göçmen protestosu

    ABD'den 90 bin Honduraslıya sınır dışı öncesi 18 aylık süre

    © AA / Samuel Corum
    ABD
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    ABD yönetimi, 1998'den bu yana ülkede Geçici Koruma Statüsü (TPS) ile yaşayan yaklaşık 90 bin Honduraslıya ülkeyi terk etmeleri ya da yasal statülerini düzenlemeleri için 18 ay süre tanıdığını açıkladı.

    ABD'de kaçak göçmenlere operasyon
    © AP Photo / Charles Reed/U.S. Immigration and Customs Enforcement
    ABD'de oturma iznine sahip olmayan yüzlerce göçmen gözaltına alındı
    ABD İç Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, 20 yıldır ülkede yaşayan 90 bin Honduraslıya 'sınır dışı etme' uyarısında bulundu.

    Açıklamada, 1998'deki Mitch Kasırgası'nın ardından ABD'ye gelerek burada Geçici Koruma Statüsüne alınan yaklaşık 90 bin Honduraslının 1.5 yıl içinde sınır dışı edilebileceği kaydedildi. Söz konusu kişilerin ABD'de kalabilmek için yasal statülerini düzenlemeleri ve bunun için de gerekli belgeleri tamamlayarak ilgili kurumlara başvurmaları gerektiği bildirildi.

    Donald Trump yönetiminin bu kararıyla sınır dışı edilmeleri ya da yasal statülerini düzenlemeleri için 18 aylık süre tanıdığı TPS kapsamındaki göçmenlerin sayısı yaklaşık 420 bine ulaştı.

    Trump yönetimi daha önce de 250 bin El Salvadorlu, 60 bin Haitili, 15 bin Nepalli ve 5 bin Nikaragualının sınır dışı edilmesi için süre tanıdığını açıklamıştı. ABD'de aynı kapsamda bulunan 6 bin 900 Suriyelinin mevcut yasal durumları 30 Eylül 2019'da yeniden ele alınmak üzere uzatılmıştı.

    Yönetim, doğal afetler ve benzeri felaketlerden etkilenen çoğunluğu Orta Amerikalı binlerce kişiye Geçici Koruma Statüsü kapsamında yasal olarak ülkede bulunma olanağı sağlıyordu. İş başına geldiği tarihten bu yana birçok ülkeden gelen göçmenlerin mevcut statülerini uzatmama kararı alan Trump yönetimi ise kamuoyundan tepki alıyordu.

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    Etiketler:
    Sınır dışı, ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Honduras, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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