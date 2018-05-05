Mehmet Öz, Trump'ın sağlık ekibine dahil oldu

ABD'nin en ünlü doktorlarından biri olan Mehmet Öz, ABD Başkanı Donald Trump'ın kurmayları arasına girdi. Trump, Dr. Öz'ü spor, sağlık ve beslenmeden sorumlu danışma konseyine dahil etti.

Hürriyet'in aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, Spor, Egzersiz ve Beslenmeden Sorumlu Danışma Kurulu’na dün dünyaca ünlü bir ismi dahil etti. Donald Trump, TV yıldızı Dr. Mehmet Öz’ü kurulun bir üyesi yaptı.

Konseyde Öz’ün yanı sıra Amerikan futbol takımı New England Patriots’ın antrenörü Bill Belichick ile 'Incredible Hulk' isimli dizinin başrol oyuncusu Lou Ferrigno yer alıyor. Trump konuyla ilgili açıklama yaparken, Dr. Öz ve ekibinin 2 yıl boyunca ABD halkının düzenli egzersiz yapmasını ve iyi beslenmesine destek vereceğini söyledi.

Trump’ın konsey adaylığını kabul ettiğini söyleyen Dr. Öz, Twitter'dan “Gençlerimizin yaşam tarzını geliştirmek için çalışmaya sabırsızlanıyorum” mesajını yazdı.