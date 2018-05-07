Trump: Gina Haspel'i teröre karşı çok sert diye CIA Direktörlüğüne istemiyorlar

© AP Photo / CIA via AP İşkenceleriyle meşhur yeni CIA Direktörü Gina Haspel için 'AB'de gözaltı talebi var'

Yine Twitter hesabından açıklamalara girişen Trump, 'işkenceci' lakaplı Gina Haspel'den 'CIA Direktörlüğü için son derece saygın adayım' diye söz etti.

''CIA Direktörlüğü için son derece saygın adayım Gina Haspel, eleştirilerin hedefinde, çünkü kendisi Teröristlere karşı çok sert biri'' diyen ABD Başkanı, şöyle devam etti:

'EN NİTELİKLİ KİŞİ, ÜSTELİK KADIN'

''Bunun hakkında düşünün: Bu çok tehlikeli zamanlarla baş etmek için en nitelikli kişiye sahibiz, kendisi bir kadın, ama Demokratlar onun ÇEKİLMESİNİ istiyor, çünkü kendisi teröre karşı çok sert. Kazan Gina!''

My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Mayıs 2018

© REUTERS / Jonathan Ernst CIA'in ilk müstakbel kadın direktörü, Türkçe ve Rusça biliyor

Trump, CIA Direktörü Mike Pompeo'yu Dışişleri Bakanı atamasına koşut olarak teşkilatta 33 yıllık kariyeri bulunan Yardımcısı Gina Haspel'i de CIA Direktörü adayı göstermişti.

Senato'dan onay alma oturumu çarşamba günü yapılacak Haspel, onay alması halinde CIA'in ilk kadın başkanı olacak.

Bu durumda, genelde dışardan atama yapılan CIA Direktörlüğüne uzun bir aradan sonra ilk terfiyle gelen operasyon subayı niteliğini de taşıyacak.