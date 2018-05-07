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    Gina Haspel, Mike Pompeo'nun ABD Dışişleri Bakanı olarak yemin etme töreninde

    Trump: Gina Haspel'i teröre karşı çok sert diye CIA Direktörlüğüne istemiyorlar

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    11 Eylül saldırıları sonrası 'terör zanlılarının' kaçırılıp esir alınması ve işkenceden geçirilmesi programını yönetmiş olan Gina Haspel'in CIA Direktörü olmasına karşı çıkanlara, ABD Başkanı Donald Trump tepki gösterdi.

    CIA'nın kara deliklerinde esirlere inanılmaz işkenceler yapıp kayıtlarını yok etmesiyle tanınan Gina Haspel, CIA Direktörülüğüne getirilen ilk kadın oldu.
    © AP Photo / CIA via AP
    İşkenceleriyle meşhur yeni CIA Direktörü Gina Haspel için 'AB'de gözaltı talebi var'
    Yine Twitter hesabından açıklamalara girişen Trump, 'işkenceci' lakaplı Gina Haspel'den 'CIA Direktörlüğü için son derece saygın adayım' diye söz etti.

    ''CIA Direktörlüğü için son derece saygın adayım Gina Haspel, eleştirilerin hedefinde, çünkü kendisi Teröristlere karşı çok sert biri'' diyen ABD Başkanı, şöyle devam etti:

    'EN NİTELİKLİ KİŞİ, ÜSTELİK KADIN'

    ''Bunun hakkında düşünün: Bu çok tehlikeli zamanlarla baş etmek için en nitelikli kişiye sahibiz, kendisi bir kadın, ama Demokratlar onun ÇEKİLMESİNİ istiyor, çünkü kendisi teröre karşı çok sert. Kazan Gina!''

    CIA'in ilk müstakbel kadın direktörü Gina Haspel, Türkçe ve Rusça biliyor
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    CIA'in ilk müstakbel kadın direktörü, Türkçe ve Rusça biliyor
    Trump, CIA Direktörü Mike Pompeo'yu Dışişleri Bakanı atamasına koşut olarak teşkilatta 33 yıllık kariyeri bulunan Yardımcısı Gina Haspel'i de CIA Direktörü adayı göstermişti.

    Senato'dan onay alma oturumu çarşamba günü yapılacak Haspel, onay alması halinde CIA'in ilk kadın başkanı olacak.

    Bu durumda, genelde dışardan atama yapılan CIA Direktörlüğüne uzun bir aradan sonra ilk terfiyle gelen operasyon subayı niteliğini de taşıyacak.

    Etiketler:
    CIA, Mike Pompeo, Gina Haspel, Donald Trump, ABD
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