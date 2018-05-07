Trump, İran anlaşmasına emeği geçen Obama'nın danışmanlarını karalamak için İsrailli casusluk şirketi tutmuş

İsrailli istihbarat şirketi Black Cube'un İran'la nükleer anlaşmanın mimarlarından olan Obama yönetimi yetkilileri hakkında itibarlarına zarar vermek için istihbarat topladığı ileri sürüldü. Habere göre Mossad bağlantılı şirketi tutanlar, Trump'ın danışmanları.

© REUTERS / Jorge Cabrera ABD, Castro’nun cenazesine resmi heyet göndermeyecek

This is astonishing….@RonanFarrow says Black Cube used ex-Mossad officers to pose as journalists who then drew up a list of 30 reporters to target. pic.twitter.com/KyKfVbgQIQ — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) 7 Mayıs 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkmak için gün saydığı İran'la nükleer anlaşmaya karşı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun karalama kampanyasını tırmandırdığı bir dönemde Batı basını ilginç bir iddia ortaya attı. ABD'nin New Yorker dergisi ile İngiltere'nin The Observer gazetesinin duyurduğu habere göre İsrailli istihbarat şirketi Black Cube (Kara Küp), İran'la nükleer anlaşmanın mimarı olan Obama yönetimi yetkililerinin itibarına zarar vermek için hem siyasi hem de cinsel hayatları dahil özel yaşamlarıyla ilgili istihbarat topladı. Black Cube ajanları, sahte kimliklerle kendilerine gazeteci pozu vererek çalıştı.

İSRAİL İSTİHBARATININ KAYMAK TABAKASI

Black Cube'de İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski elit ajanları ve üst düzey İsrailli istihbarat yetkililerinin çalıştığı belirtildi. İran anlaşmasıyla bağlantılı Obama yönetimi yetkililerini karalamak için İsrailli istihbarat şirketini tutanların, Trump'ın danışmanları olduğu öne sürüldü. Habere İsrail'in Haaretz gazetesi de geniş yer ayırdı.

Operatives from the Israeli intelligence firm Black Cube used false identities to track & dig up dirt—even sexual blackmail material—on Obama officials behind the Iran deal. Pages of docs & sources close to the effort show how, in my latest for @newyorker: https://t.co/ICE5jKwCmm — Ronan Farrow (@RonanFarrow) 7 Mayıs 2018

© REUTERS / Andrew Kelly Weinstein kendisini taciz ve tecavüzle suçlayanların peşine 'ajan taktı' WEINSTEIN İÇİN ÇALIŞAN ŞİRKET

Black Cube, Hollywood'un ünlü yapımcısı, Yahudi asıllı Harvey Weinstein'a yönelik cinsel saldırı soruşturmasında özel bir yer kaplıyor.

Zira Weinstein, cinsel saldırıda bulunduğu yüzlerce kadını takip edip itibarlarını zedeleyecek istihbarat toplamaları için aynı İsrailli istihbarat şirketini tutmuştu.

.@RonanFarrow: "(Black Cube) is the same firm that was employed by Harvey Weinstein's attorneys to dig up dirt on women who were coming forward with sexual assault allegations and many of the same tactics were employed" pic.twitter.com/jMzhkmbMxV — New Day (@NewDay) 7 Mayıs 2018

© REUTERS / Gary Cameron Beyaz Saray: Uçuşa yasak bölge temel sorunları çözmez OBAMA'NIN SAĞ KOLU RHODES

Buna göre Black Cube'un öncelikli hedefinde, İran'la nükleer anlaşmaya perde arkasında büyük emek veren Trump'ın selefi Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes ile danışman yardımcısı Colin Kahl vardı.2015'te varılan İran'la nükleer anlaşmanın (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPO) da danışmanı olan Rhodes, aynı zamanda 2007'den başkanlığının sonuna dek Obama'nın konuşmalarını yazan kişiydi.

'ÇAMUR ATARAK ANLAŞMADAN ÇEKİLMEK'

Bir kaynak ''Trump adına hareket eden bu kişilerin niyeti, anlaşmayı kabul ettirmekte merkezi rol oynayanların üzerine çamur atarak anlaşmaktan çekilmeyi kolaylaştırmaktı'' dedi. © REUTERS / JOSHUA ROBERTS Beyaz Saray, Erdoğan'ın korumalarıyla ilgili tartışmayı yorumladı

Bir başka kaynak ''İstihbarat toplama çalışması, Trump yönetimi adına değil, İran'a karşı yaptırımlarla ilgili ticari çıkarları bulunan özel sektörden bir müşteri adına yürütüldü'' diye konuştu.

BİR YIL ÖNCE HAREKET GEÇTİLER

ABD Başkanı'nın Mayıs 2017'de Tel Aviv'i ziyaret edip Netayahu'ya ''İran asla nükleer silah sahibi olmayacak'' sözü vermesinin ardından harekete geçen Trump'ın ekibinin üyeleri ya da bunlarla bağlantılı kişiler, Black Cube'un dedektiflerinden Rhodes ile Kahl'ın siyasi hayatlarının yanısıra özel yaşamlarını da hedef almalarını talep etti.

EŞLERİNE ULAŞTILAR

© REUTERS / Amir Cohen Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var

Rhodes ile Kahl'ın kaldıkları adresler, aile üyeleri, hatta kullandıkları arabaların markaları hakkında istihbarat toplandı. Rhodes ile Kahl'ın eişleri bir İngiliz firmasında çalıştığını iddia eden bir kadınon kendileriyle e-posta yolula iletişim kurduğunu söyledi.

HABER PATLADI, SAHTE PROFİL SİLİNDİ

Kadının kendisini tanıttığı isimler olan Adriana Gavrilo ve Eva Novak, LinkedIn sitesinde, aynı zayıf, sarışın kadını gösteriyordu. Sırpça bildiği de belirtiliyordu. Black Cube'dan haberle ilgili açıklama talep edilince Novak'ın profili silindi. Bu arada Black Cube, ''Müşterilerimizle ilgili kimseye konuşmayız'' diyerek suçlamaları ne doğruladı ne de yalanladı.