Kayıt
17:16 07 Mayıs 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Donald Trump - Barack Obama

    Trump, İran anlaşmasına emeği geçen Obama'nın danışmanlarını karalamak için İsrailli casusluk şirketi tutmuş

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İsrailli istihbarat şirketi Black Cube'un İran'la nükleer anlaşmanın mimarlarından olan Obama yönetimi yetkilileri hakkında itibarlarına zarar vermek için istihbarat topladığı ileri sürüldü. Habere göre Mossad bağlantılı şirketi tutanlar, Trump'ın danışmanları.

    Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro
    © REUTERS / Jorge Cabrera
    ABD, Castro’nun cenazesine resmi heyet göndermeyecek
    ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkmak için gün saydığı İran'la nükleer anlaşmaya karşı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun karalama kampanyasını tırmandırdığı bir dönemde Batı basını ilginç bir iddia ortaya attı. ABD'nin New Yorker dergisi ile İngiltere'nin The Observer gazetesinin duyurduğu habere göre İsrailli istihbarat şirketi Black Cube (Kara Küp), İran'la nükleer anlaşmanın mimarı olan Obama yönetimi yetkililerinin itibarına zarar vermek için hem siyasi hem de cinsel hayatları dahil özel yaşamlarıyla ilgili istihbarat topladı. Black Cube ajanları, sahte kimliklerle kendilerine gazeteci pozu vererek çalıştı.

    İSRAİL İSTİHBARATININ KAYMAK TABAKASI

    Black Cube'de İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski elit ajanları ve üst düzey İsrailli istihbarat yetkililerinin çalıştığı belirtildi. İran anlaşmasıyla bağlantılı Obama yönetimi yetkililerini karalamak için İsrailli istihbarat şirketini tutanların, Trump'ın danışmanları olduğu öne sürüldü. Habere İsrail'in Haaretz gazetesi de geniş yer ayırdı. 

    Harvey Weinstein
    © REUTERS / Andrew Kelly
    Weinstein kendisini taciz ve tecavüzle suçlayanların peşine 'ajan taktı'
    WEINSTEIN İÇİN ÇALIŞAN ŞİRKET

    Black Cube, Hollywood'un ünlü yapımcısı, Yahudi asıllı Harvey Weinstein'a yönelik cinsel saldırı soruşturmasında özel bir yer kaplıyor.

    Zira Weinstein, cinsel saldırıda bulunduğu yüzlerce kadını takip edip itibarlarını zedeleyecek istihbarat toplamaları için aynı İsrailli istihbarat şirketini tutmuştu.

    Beyaz Saray
    © REUTERS / Gary Cameron
    Beyaz Saray: Uçuşa yasak bölge temel sorunları çözmez
    OBAMA'NIN SAĞ KOLU RHODES

    Buna göre Black Cube'un öncelikli hedefinde, İran'la nükleer anlaşmaya perde arkasında büyük emek veren Trump'ın selefi Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes ile danışman yardımcısı Colin Kahl vardı.2015'te varılan İran'la nükleer anlaşmanın (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPO) da danışmanı olan Rhodes, aynı zamanda 2007'den başkanlığının sonuna dek Obama'nın konuşmalarını yazan kişiydi.

    'ÇAMUR ATARAK ANLAŞMADAN ÇEKİLMEK'

    Bir kaynak ''Trump adına hareket eden bu kişilerin niyeti, anlaşmayı kabul ettirmekte merkezi rol oynayanların üzerine çamur atarak anlaşmaktan çekilmeyi kolaylaştırmaktı'' dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları, elindeki dövizi almaya çalıştıkları bir kişiyi darp etti
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    Beyaz Saray, Erdoğan'ın korumalarıyla ilgili tartışmayı yorumladı

    Bir başka kaynak ''İstihbarat toplama çalışması, Trump yönetimi adına değil, İran'a karşı yaptırımlarla ilgili ticari çıkarları bulunan özel sektörden bir müşteri adına yürütüldü'' diye konuştu.

    BİR YIL ÖNCE HAREKET GEÇTİLER

    ABD Başkanı'nın Mayıs 2017'de Tel Aviv'i ziyaret edip Netayahu'ya ''İran asla nükleer silah sahibi olmayacak'' sözü vermesinin ardından harekete geçen Trump'ın ekibinin üyeleri ya da bunlarla bağlantılı kişiler, Black Cube'un dedektiflerinden Rhodes ile Kahl'ın siyasi hayatlarının yanısıra özel yaşamlarını da hedef almalarını talep etti. 

    EŞLERİNE ULAŞTILAR

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Tel Aviv'de İran'ın nükleer programına dair iddialarla ilgili basın toplantısı düzenledi, 30 Nisan 2018.
    © REUTERS / Amir Cohen
    Netanyahu: İran'ın gizli nükleer silah programına dair yeni kanıtlarımız var
    Rhodes ile Kahl'ın kaldıkları adresler, aile üyeleri, hatta kullandıkları arabaların markaları hakkında istihbarat toplandı. Rhodes ile Kahl'ın eişleri bir İngiliz firmasında çalıştığını iddia eden bir kadınon kendileriyle e-posta yolula iletişim kurduğunu söyledi.

    HABER PATLADI, SAHTE PROFİL SİLİNDİ

    Kadının kendisini tanıttığı isimler olan Adriana Gavrilo ve Eva Novak, LinkedIn sitesinde, aynı zayıf, sarışın kadını gösteriyordu. Sırpça bildiği de belirtiliyordu. Black Cube'dan haberle ilgili açıklama talep edilince Novak'ın profili silindi. Bu arada Black Cube, ''Müşterilerimizle ilgili kimseye konuşmayız'' diyerek suçlamaları ne doğruladı ne de yalanladı.

     

    Etiketler:
    İran'la nükleer anlaşma, Mossad, Black Cube (Kara Küp), Haaretz, The Observer, The New Yorker, Eva Novak, Adriana Gavrilo, Benyamin Netanyahu, Colin Kahl, Ben Rhodes, Barack Obama, Harvey Weinstein, Donald Trump, İran, İsrail, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Mısırlı minyatür eşya sanatçısının 'küçük dünyası'
    Mısırlı minyatür eşya sanatçısının 'küçük dünyası'
    Karikatür
    Fransa'nın Moskova Büyükelçisi'nden Esad açıklaması: Gitmesi önceliğimiz değil
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam