Trump'tan Kerry'ye İran tepkisi: Gölge diplomasine ihtiyacımız yok, bu pisliği yaratan sensin

The United States does not need John Kerry’s possibly illegal Shadow Diplomacy on the very badly negotiated Iran Deal. He was the one that created this MESS in the first place!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018
Amerikan Boston Globe gazetesi, Kerry'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile nisan ayında New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) binasında bir görüşme yaptığını açıklamıştı. Haberde, Kerry'nin İran'la nükleer anlaşmayı 'kurtarabilmek' için hem İranlı hem de bazı Avrupalı yetkililerle arka kapı diplomasisi yürüttüğü belirtilmişti.
ABD Başkanı Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda 12 Mayıs'ta nihai kararını açıklayacağını belirtmiş ve ABD'nin anlaşmadan çıkıp İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.
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