Beyaz Saray: Trump, Putin’i yeni başkanlık dönemine başlaması dolayısıyla tebrik ettii

Sanders, bugünkü basın brifinginde, Trump'ın Rusya'yla ilişkileri iyileştirmeyi umduğunu söyledi.
Sanders, "Başkan, Rusya'yla umduğumuz gibi iyi ilişkilerimizin olacağı zamanı bekliyor" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın Vladimir Putin’i yeni Rusya devlet başkanlığı görevine başlaması dolayısıyla tebrik ettiğini belirtti.
Sanders, bugünkü basın brifinginde, Trump'ın Rusya'yla ilişkileri iyileştirmeyi umduğunu söyledi.
Sanders, "Başkan, Rusya'yla umduğumuz gibi iyi ilişkilerimizin olacağı zamanı bekliyor" dedi.
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