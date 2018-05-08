İran-Kontra skandalının başrolündeki Oliver North, Amerikan silah lobisinin yeni başkanı seçildi

ABD'deki okul katliamlarının ardından tepkilerin odağındaki Ulusal Tüfek Derneği'nin (NRA) yeni başkanı Oliver North oldu. North, Ronald Reagan'ın başkanlığı döneminde ambargo uygulanan İran'a gizlice silah satılıp bunun parasıyla Latin Amerika'da solcuları katleden ölüm timlerinin finanse edilmesi skandalının başrolündeydi.

ABD'nin en güçlü silah lobisi olan Ulusal Tüfek Derneği'nin (NRA) yönetim kurulu, emekli yarbay Oliver North'u yeni başkan seçti. North, Reagon yönetiminde İran'a gizli şekilde yasadışı silah satışı yapıp elde edilen parayı Nikaragua'da komünist Sandinistalara karşı savaşan kontrgerillalara aktarılması operasyonunu yönetmişti.

BAŞTAN AŞAĞI YASADIŞI

Sandinistalara karşı savaşırken katliamlar ve diğer insan hakları ihlallerine imza attıklarından kontrgerillaların desteklenmesi de yasadışıydı. İran-Kontra denilen bu skandalın ortaya çıkması üzerine yargılanan North, 1989'da ABD fonlarını yasadışı yollarla aktarmaktan suçlu bunulup mahkum edilmişti.

"He [Oliver North] will be the biggest celebrity to lead the 5M-member gun lobby since…Charlton Heston, who famously declared in 2000 that his guns would have to be taken 'from my cold, dead hands'." ~AP#NRA#2A#OliverNorthhttps://t.co/qSjknj5dj6 — ReardenSteel (@forGaltLine) 8 Mayıs 2018

© REUTERS / Jim Bourg ABD'de silah serbestisini protesto eden öğrenciler toplu halde ders bıraktı

Ancak 1990'da Kongre'de ifade vererek dokunulmazlık kazanan ve hakkındaki ceza kaldırılan emekli yarbay, ABD Başkanı Donald Trump'ın namütenahi izlediği Fox News'ta muhafazakar siyasi görüşlerini dile getirip yorumculuğa başladı.

NRA Başkanı seçilmesinin ardından Fox News'taki görevindan ayrılacak olan North, ''Bu büyük organizayona başkan olarak hizmet etmek için seçilmekten onur duyuyorum'' dedi.

'ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI'

5 milyon üyesi olan NRA'nın CEO'su Wayne LaPierre, ABD'nin kara lekelerinden biri olan yasadışı operasyonun başrol oyuncusu için "Oliver North en iyi tercihti. Tüm yaşamı boyunca savunduğu büyük özgürlükler için artık NRA'nın başında gözü kara mücadele edecek. O, Amerika'nın özgürlüğü için mücadele eden efsane bir savaşçı'' açıklamasını yaptı.

The new President of the #NRA, Oliver North, was indicted on 16 felony counts, and convicted of three in 1989, for involvement in the sale of weapons through intermediaries to Iran, with the profits being channeled to the Contras in Nicaragua. The NRA is a joke #BoycottNRA #NoRA pic.twitter.com/Rj7fRfuOGv — Not In Their Right Mind 🌹🌊🇪🇺🦉 (@nitrmind) 8 Mayıs 2018

© REUTERS / Kevin Lamarque ABD'de tüketici boykotu silah lobisini vurdu

Aralık ayında Trump'ın 'derin devletle' mücadele kapsamında özel bir istihbarat ağı kurmayı planladığı iddiaya edilmişti.

The Intercept'in haberine göre savaş suçuyla itham edilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince ile Oliver North'un toplayacakları istihbarattan sadece Trump ve CIA Direktörü'nü haberdar etmesi planlandı.

GOP has grown increasingly hospitable to the demagogues who come along regularly to enthrall the right…

.Oliver North and the Creation of Donald Trump https://t.co/WMgvjLrC37 via @intelligencer — Michael B (@BakerHugh) 8 Mayıs 2018

© REUTERS / Carlos Barria Trump'ın 'özel istihbarat teşkilatı' planındaki karanlık isimler ANAYASANIN İKİNCİ DEĞİŞİKLİK MADDESİ

Hiçbir sınırlama, kısıtlama, kontrol olmaksızın silahlanmayı en büyük özgürlük gören NRA, faaliyetlerini 1789'da resmileşen ABD Anayasası üzerinde 1791'de yapılan ve 'Bill of Rights' olarak anılan ilk 10 değişiklikten ikincisine dayandırıyor. İkinci değişiklik ''Düzenli milis güçlerin, özgür bir devletin güvenliği için gerekliliğinden hareketle, halkın silah bulundurma ve taşıma hakkı engellenemez'' diyor.

TRUMP-NRA AŞKI

Aynı görüşle hareket eden Trump da, cumartesi Dallas'ta düzenlenen NRA konferansında yaptığı konuşmada, Amerikalıların silahlanma hakkının kuşatma altında olduğunu iddia etti.

Eğitimler, üye etkinlikleri, hukuki süreçler ve silahlara ayrılan yıllık toplam bütçesi yaklaşık 250 milyon dolar olan NRA, en nüfuzlu siyasilerin dahi geleceğini tayin edebilecek güce sahip.

© REUTERS / Lucas Jackson Trump, bireysel silahlanmayı İngiltere ve Fransa üzerinden savundu: Bıçaklar, bıçaklar, bıçaklar... 2016'da siyasi kampanyalar için 4 milyon doları siyasetçilere doğrudan destek ve lobi faaliyetlerine ayrılan toplam 50 milyon dolardan fazla harcama yapan NRA, bunun 30 milyon dolarını Trump'ın başkan seçilmesine kanalize etti.

ÖĞRENCİ PROTESTOLARININ HEDEFİNDE

Dolayısıyla bu kez şubat ayında Florida'da bir lisede 17 can alan silahlı saldırıdan sonra silahlanmaya kısıtlama getirilmesine engel olmayı yine beceren NRA, gençlerin başını çektiği yüz binlerce kişinin ülke çapında düzenlediği silah karşıtı protestoların hedefinde.