İran-Kontra skandalının başrolündeki Oliver North, Amerikan silah lobisinin yeni başkanı seçildi

BAŞTAN AŞAĞI YASADIŞI
Sandinistalara karşı savaşırken katliamlar ve diğer insan hakları ihlallerine imza attıklarından kontrgerillaların desteklenmesi de yasadışıydı. İran-Kontra denilen bu skandalın ortaya çıkması üzerine yargılanan North, 1989'da ABD fonlarını yasadışı yollarla aktarmaktan suçlu bunulup mahkum edilmişti.
"He [Oliver North] will be the biggest celebrity to lead the 5M-member gun lobby since…Charlton Heston, who famously declared in 2000 that his guns would have to be taken 'from my cold, dead hands'." ~AP#NRA#2A#OliverNorthhttps://t.co/qSjknj5dj6— ReardenSteel (@forGaltLine) 8 Mayıs 2018
Ancak 1990'da Kongre'de ifade vererek dokunulmazlık kazanan ve hakkındaki ceza kaldırılan emekli yarbay, ABD Başkanı Donald Trump'ın namütenahi izlediği Fox News'ta muhafazakar siyasi görüşlerini dile getirip yorumculuğa başladı.
NRA Başkanı seçilmesinin ardından Fox News'taki görevindan ayrılacak olan North, ''Bu büyük organizayona başkan olarak hizmet etmek için seçilmekten onur duyuyorum'' dedi.
'ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI'
5 milyon üyesi olan NRA'nın CEO'su Wayne LaPierre, ABD'nin kara lekelerinden biri olan yasadışı operasyonun başrol oyuncusu için "Oliver North en iyi tercihti. Tüm yaşamı boyunca savunduğu büyük özgürlükler için artık NRA'nın başında gözü kara mücadele edecek. O, Amerika'nın özgürlüğü için mücadele eden efsane bir savaşçı'' açıklamasını yaptı.
The new President of the #NRA, Oliver North, was indicted on 16 felony counts, and convicted of three in 1989, for involvement in the sale of weapons through intermediaries to Iran, with the profits being channeled to the Contras in Nicaragua. The NRA is a joke #BoycottNRA #NoRA pic.twitter.com/Rj7fRfuOGv— Not In Their Right Mind 🌹🌊🇪🇺🦉 (@nitrmind) 8 Mayıs 2018
Aralık ayında Trump'ın 'derin devletle' mücadele kapsamında özel bir istihbarat ağı kurmayı planladığı iddiaya edilmişti.
The Intercept'in haberine göre savaş suçuyla itham edilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince ile Oliver North'un toplayacakları istihbarattan sadece Trump ve CIA Direktörü'nü haberdar etmesi planlandı.
GOP has grown increasingly hospitable to the demagogues who come along regularly to enthrall the right…— Michael B (@BakerHugh) 8 Mayıs 2018
.Oliver North and the Creation of Donald Trump https://t.co/WMgvjLrC37 via @intelligencer
Hiçbir sınırlama, kısıtlama, kontrol olmaksızın silahlanmayı en büyük özgürlük gören NRA, faaliyetlerini 1789'da resmileşen ABD Anayasası üzerinde 1791'de yapılan ve 'Bill of Rights' olarak anılan ilk 10 değişiklikten ikincisine dayandırıyor. İkinci değişiklik ''Düzenli milis güçlerin, özgür bir devletin güvenliği için gerekliliğinden hareketle, halkın silah bulundurma ve taşıma hakkı engellenemez'' diyor.
TRUMP-NRA AŞKI
Aynı görüşle hareket eden Trump da, cumartesi Dallas'ta düzenlenen NRA konferansında yaptığı konuşmada, Amerikalıların silahlanma hakkının kuşatma altında olduğunu iddia etti.
Eğitimler, üye etkinlikleri, hukuki süreçler ve silahlara ayrılan yıllık toplam bütçesi yaklaşık 250 milyon dolar olan NRA, en nüfuzlu siyasilerin dahi geleceğini tayin edebilecek güce sahip.
ÖĞRENCİ PROTESTOLARININ HEDEFİNDE
Dolayısıyla bu kez şubat ayında Florida'da bir lisede 17 can alan silahlı saldırıdan sonra silahlanmaya kısıtlama getirilmesine engel olmayı yine beceren NRA, gençlerin başını çektiği yüz binlerce kişinin ülke çapında düzenlediği silah karşıtı protestoların hedefinde.
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