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    Ulusal Tüfek Derneği'nin (NRA) yeni başkanı Oliver North

    İran-Kontra skandalının başrolündeki Oliver North, Amerikan silah lobisinin yeni başkanı seçildi

    © REUTERS / Lucas Jackson
    ABD
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    ABD'deki okul katliamlarının ardından tepkilerin odağındaki Ulusal Tüfek Derneği'nin (NRA) yeni başkanı Oliver North oldu. North, Ronald Reagan'ın başkanlığı döneminde ambargo uygulanan İran'a gizlice silah satılıp bunun parasıyla Latin Amerika'da solcuları katleden ölüm timlerinin finanse edilmesi skandalının başrolündeydi.

    ABD, silah karşıtı “March For Our Lives” “Hayatımız için Yürüyüş”, Washington 25 Mart 2018
    © REUTERS / Aaron P. Bernstein
    ABD'de, başını öğrencilerin çektiği 1 milyondan fazla kişi 'silaha karşı yaşam' için yürüdü
    ABD'nin en güçlü silah lobisi olan Ulusal Tüfek Derneği'nin (NRA) yönetim kurulu, emekli yarbay Oliver North'u yeni başkan seçti. North, Reagon yönetiminde İran'a gizli şekilde yasadışı silah satışı yapıp elde edilen parayı Nikaragua'da komünist Sandinistalara karşı savaşan kontrgerillalara aktarılması operasyonunu yönetmişti. 

    BAŞTAN AŞAĞI YASADIŞI

    Sandinistalara karşı savaşırken katliamlar ve diğer insan hakları ihlallerine imza attıklarından kontrgerillaların desteklenmesi de yasadışıydı. İran-Kontra denilen bu skandalın ortaya çıkması üzerine yargılanan North, 1989'da ABD fonlarını yasadışı yollarla aktarmaktan suçlu bunulup mahkum edilmişti.

    ABD çapında öğrenciler silah protestosu için ülke çapında ders bıraktı, Washington, Kongre önü, 14 Mart 2018
    © REUTERS / Jim Bourg
    ABD'de silah serbestisini protesto eden öğrenciler toplu halde ders bıraktı
    FOX NEWS'DA PROGRAM YAPIYORDU

    Ancak 1990'da Kongre'de ifade vererek dokunulmazlık kazanan ve hakkındaki ceza kaldırılan emekli yarbay, ABD Başkanı Donald Trump'ın namütenahi izlediği Fox News'ta muhafazakar siyasi görüşlerini dile getirip yorumculuğa başladı.

    NRA Başkanı seçilmesinin ardından Fox News'taki görevindan ayrılacak olan North, ''Bu büyük organizayona başkan olarak hizmet etmek için seçilmekten onur duyuyorum'' dedi.

    'ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI'

    5 milyon üyesi olan NRA'nın CEO'su Wayne LaPierre, ABD'nin kara lekelerinden biri olan yasadışı operasyonun başrol oyuncusu için "Oliver North en iyi tercihti. Tüm yaşamı boyunca savunduğu büyük özgürlükler için artık NRA'nın başında gözü kara mücadele edecek. O, Amerika'nın özgürlüğü için mücadele eden efsane bir savaşçı'' açıklamasını yaptı.

    ABD Washington öğrenciler NRA silah lobisi protesto
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD'de tüketici boykotu silah lobisini vurdu
    TRUMP'IN 'DERİN DEVLETLE' MÜCADELE PLANINDA DA VAR

    Aralık ayında Trump'ın 'derin devletle' mücadele kapsamında özel bir istihbarat ağı kurmayı planladığı iddiaya edilmişti.

    The Intercept'in haberine göre savaş suçuyla itham edilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince ile Oliver North'un toplayacakları istihbarattan sadece Trump ve CIA Direktörü'nü haberdar etmesi planlandı.

    Trump Noel'de çocuklarla telefon görüşmeleri yaptı.
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump'ın 'özel istihbarat teşkilatı' planındaki karanlık isimler
    ANAYASANIN İKİNCİ DEĞİŞİKLİK MADDESİ

    Hiçbir sınırlama, kısıtlama, kontrol olmaksızın silahlanmayı en büyük özgürlük gören NRA, faaliyetlerini 1789'da resmileşen ABD Anayasası üzerinde 1791'de yapılan ve 'Bill of Rights' olarak anılan ilk 10 değişiklikten ikincisine dayandırıyor. İkinci değişiklik ''Düzenli milis güçlerin, özgür bir devletin güvenliği için gerekliliğinden hareketle, halkın silah bulundurma ve taşıma hakkı engellenemez'' diyor.

    TRUMP-NRA AŞKI

    Aynı görüşle hareket eden Trump da, cumartesi Dallas'ta düzenlenen NRA konferansında yaptığı konuşmada, Amerikalıların silahlanma hakkının kuşatma altında olduğunu iddia etti.

    Eğitimler, üye etkinlikleri, hukuki süreçler ve silahlara ayrılan yıllık toplam bütçesi yaklaşık 250 milyon dolar olan NRA, en nüfuzlu siyasilerin dahi geleceğini tayin edebilecek güce sahip.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Lucas Jackson
    Trump, bireysel silahlanmayı İngiltere ve Fransa üzerinden savundu: Bıçaklar, bıçaklar, bıçaklar...
    2016'da siyasi kampanyalar için 4 milyon doları siyasetçilere doğrudan destek ve lobi faaliyetlerine ayrılan toplam 50 milyon dolardan fazla harcama yapan NRA, bunun 30 milyon dolarını Trump'ın başkan seçilmesine kanalize etti.

    ÖĞRENCİ PROTESTOLARININ HEDEFİNDE

    Dolayısıyla bu kez şubat ayında Florida'da bir lisede 17 can alan silahlı saldırıdan sonra silahlanmaya kısıtlama getirilmesine engel olmayı yine beceren NRA, gençlerin başını çektiği yüz binlerce kişinin ülke çapında düzenlediği silah karşıtı protestoların hedefinde.

    Etiketler:
    Fox News, Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi, Ulusal Tüfek Derneği (NRA), Erik Prince, Wayne LaPierre, Donald Trump, Oliver North, Nikaragua, İran, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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