Trump'tan İran'la işbirliği yapan Kerry'ye: Ülkene zarar veriyorsun

ABD Başkanı Donald Trump, çekildiğini açıklamaya hazırlandığı İran'la nükleer anlaşmayla ilgili eski Dışişleri Bakanı John Kerry'ye bir kez daha yüklendi. Anlaşmanın hayatta kalması için gölge diplomasisi yürüten Kerry'ye karşı ''Ülkene zarar veriyorsun'' dedi.

© REUTERS / Axel Schmidt Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: İran'la nükleer anlaşma sona erdirilmemeli

Barack Obama'nın başkanlığının ikinci döneminde dışişleri bakanlığına gelen ve İran'la nükleer anlaşmaya varılmasında kritik rol oynayan eski Dışişleri Bakanı John Kerry, ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde.

Bugün anlaşmadan çekildiğini açıkaması beklenen Trump, anlaşmanın hayatta kalması için çabalayan Kerry'ye Twitter'dan savaş açtı. © AFP 2018 / Tobias SCHWARZ Almanya ve Fransa'dan, İran nükleer anlaşmasına bağlılık sözü

'ELİNE GEÇEN FIRSATI TEPTİ'

ABD Başkanı, son aylarda İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile işbirliği içinde Avrupalı bakanların yanısıra hükümet ve devlet başkanlarıyla görüşen Kerry'ye bugün şöyle seslendi:

''John Kerry, eline bir fırsat geçtiği ve bunu heba ettiği gerçeğini hazmedemiyor. Müzakerelerden uzak dur John, ülkene zarar veriyorsun!''

John Kerry can’t get over the fact that he had his chance and blew it! Stay away from negotiations John, you are hurting your country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Mayıs 2018

​Trump dün de "ABD'nin, çok kötü müzakere edilmiş İran'la nükleer anlaşma konusunda John Kerry'nin muhtemelen yasadışı Gölge Diplomasisi'ne ihtiyacı yok. Kendisi, en başta KEŞMEKEŞİ yaratan kişidir" mesajını paylaşmıştı.