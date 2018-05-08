Trump'tan İran'la işbirliği yapan Kerry'ye: Ülkene zarar veriyorsun

Bugün anlaşmadan çekildiğini açıkaması beklenen Trump, anlaşmanın hayatta kalması için çabalayan Kerry'ye Twitter'dan savaş açtı.
'ELİNE GEÇEN FIRSATI TEPTİ'
ABD Başkanı, son aylarda İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile işbirliği içinde Avrupalı bakanların yanısıra hükümet ve devlet başkanlarıyla görüşen Kerry'ye bugün şöyle seslendi:
''John Kerry, eline bir fırsat geçtiği ve bunu heba ettiği gerçeğini hazmedemiyor. Müzakerelerden uzak dur John, ülkene zarar veriyorsun!''
John Kerry can’t get over the fact that he had his chance and blew it! Stay away from negotiations John, you are hurting your country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Mayıs 2018
Trump dün de "ABD'nin, çok kötü müzakere edilmiş İran'la nükleer anlaşma konusunda John Kerry'nin muhtemelen yasadışı Gölge Diplomasisi'ne ihtiyacı yok. Kendisi, en başta KEŞMEKEŞİ yaratan kişidir" mesajını paylaşmıştı.
The United States does not need John Kerry’s possibly illegal Shadow Diplomacy on the very badly negotiated Iran Deal. He was the one that created this MESS in the first place!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Mayıs 2018
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