ABD Kongresi, 'Doğu Asya dili' olarak gördüğü Rusçayı orduda yaygınlaştırma amacında

ABD Kongresi, Savunma Bakanı James Mattis'e ABD Silahlı Kuvvetleri'ndeki Rusça, Çince ve Korece bilen uzmanlarla ilgili rapor hazırlama talimatı verdi. Ancak bunun için düzenlenen önergede Rusça 'Doğu Asya dili' olarak sınıflandırıldı.

ABD, en büyük rakibi olarak gördüğü Rusya, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerin dillerine hakim askeri uzmanların sayısını artırmak için harekete geçti.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2019 mali yılına yönelik yeni Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) için bir önerge sundu. Önergede, orduda Rusça, Çince ve Korece gibi belirli yabancı dilleri bilen uzmanların sayısının tespitine ve artırılmasına yönelik bir talepte bulunuldu.

Belgeye göre Pentagon, tasarı yasalaşıp yürürlüğe girdikten sonra en geç 180 gün içinde yabancı dil sahibi kalifiye uzman eksikliği sorunu hakkında bir rapor hazırlayacak ve Kongre'ye bu sorun için kısa vadeli ve uzun vadeli çözüm önerileri sunacak.

Ancak komite başkanı Mac Thornberry'nin imzasını taşıyan önerge, ABD'li siyasetçilerin dil bilgisi alanındaki yetkinlikleri alanında soru işaretleri doğurdu. Zira belgede çok önemli bir yanlış yapıldığı belirlendi. Hint-Avrupa dilleri ailesinin Avrupa kolunun Slav dilleri arasında yer alan Rusça, önergede Çin-Tibet dilleri ailesinde yer alan Doğu Asya dillerinden biri olarak tanımlandı.

Britannica Ansiklopedisi'ne göre Rusça, Ukraynaca ve Belarusça ile birlikte Slav dilleri ailesinin doğu kolunu oluşturuyor.

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin yasa tasarısını bu hafta görüşmesi bekleniyor.