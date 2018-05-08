Trump: ABD İran nükleer anlaşmasından çekilecek, ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan anlaşma konusunda beklenen açıklamasını yapıyor.