Trump: Pompeo, Kuzey Kore'den 'misafirleriyle' dönüyor

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun şu anda yolda olduğunu ve Kuzey Kore'den dönüşte beraberinde herkesin görmeyi dört gözle beklediği 3 harika beyefendinin olduğunu sizi bildirmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018

​'YER VE MEKAN BELLİ OLDU'

© AP Photo / Carolyn Kaster Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması: 3 Amerikalı serbest bırakılırsa harika bir jest olur

Trumpo mesajının devamında Pyongyang'ın serbest bıraktığı 3 ABD vatandaşının 'sağlık durumlarının iyi' olduğunu belirterek Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 'iyi bir toplantı' yaptığını ifade etti.

Trump, Kim ile birlikte kısa süre sonra yapması planlanan tarihi zirve konusunda da '(Zirve) tarihi ve mekanı belli oldu' ifadelerini kullandı.

'ONLARI KARŞILAYACAĞIM'

Trump ikinci tweet'inde de 3 ABD vatandaşının yarın TSİ 09.00'da Washington'da olacağını söyledi.

ABD Başkanı "Bakan Pompeo ve 'misafirleri' Andrews Hava Üssü'ne yarın sabah 02.00'de inecek. Onları karşılamak için orada olacağım. Çok heyecanlı" diye yazdı.

Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018

Şu ana kadar Kuzey Kore'nin Trump'ın başkanlığı döneminde serbest bıraktığ tek ABD'li olan 22 yaşındaki Otto Warmbier 17 ay alıkonulduktan sonra geçen sene ülkesine komadayken gönderilmişti.

Warmbier ABD'ye gönderildikten birkaç gün sonra hayatını kaybetmişti.

SERBEST BIRAKILAN 3 ABD VATANDAŞI KİM?

Kim Hak-song

Serbest bırakılan ABD vatandaşlarından Kim Hak-song, Pyongyang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (PUST) tarımsal gelişim alanında çalışıyordu.

Mart 2017'de Pyongyang'dan evinin bulunduğu Çin'in Dandong kentine trenle gitmek üzereyken 'hükümete karşı düşmanca eylemler' içinde olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

50'li yaşların ortasında olduğu belirtilen Kim, Çin doğumlu ve ABD'nin Kalifroniya eyaletinde üniversite öğrenimi görmüş. Kim'in 10 yıl ABD'de yaşadıktan sonra Çin'e döndüğü belirtiliyor.

2010 yılında ülke dışında yaşayan Evanjelistler tarafından kurulan PUST'da ABD'li fakülte üyelerinin görev yaptığı biliniyor.

North Korea releases three US citizens in run-up to Trump summit https://t.co/Ie450vHBmb — The Guardian (@guardian) May 9, 2018

​Kim Sang-duk (Tony Kim)

Serbest bırakılan bir diğer ABD'li Tony Kim ise Nisan 2017'de Pyongyang havalimanında tutuklandı.

PUST'da öğretmenlik yaptıktan sonra ülkesine döndüğü sırada tutuklanan Kim, Çin'deki Yanbian Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin de eski profesörlerinden. Kişisel internet sitesine göre uzmanlık alanı muhasebe.

Yonhap haber ajansına göre 50'li yaşlaının sonundaki Kim, Kuzey Kore'nin kırsalındaki çocuklar için yardım aktivitelerine iştirak etmiş. Ajansa konuşan bir kaynak Kim'i 'dinine bağlı bir kişi' olarak tanımlıyor.

Kim'in oğlu Facebook'tan yaptığı açıklamada babasının tutuklanmasından beri onunla iletişim kuramadıklarını aktarmıştı.

Kim Dong-chul

Kim Dong-chuk Güney Kore doğumlu ABD vatandaşı bir iş adamı ve rahip. 60'lı yaşlarındaki Kim Nisan 2016'da 'casusuluk ve hükümeti devirme girişimi' suçlarından 10 yıl ağır cezasına çarptırılmıştı.

Ekim 2015'te tutuklanan Kim'in eski bir Kuzey Kore askerinden içinde nükleer ve diğer askeri bilgilerle alakalı bir USB bellek aygıtı aldığı iddia edilmişti.

Kim mahkemeden bir ay önce Kuzey Kore'nin ayarladığı bir basın toplantısında Güney Kore ile gizli anlaşma yaparak askeri bilgileri çalmaya çalıştığı için özür dilemişti.

Ancak Güney Kore gizli servisi suçlamayı reddetmişti.