Trump: İran nükleer programını yeniden başlatırsa çok ciddi sonuçlarla karşılaşır

İran'la nükleer anlaşmadan çekilen ABD Başkanı Donald Trump, buna misilleme olarak nükleer programını başlatması ihtimaline karşı Tahran'ı tehdit etti.

Trump ''İran'a nükleer prograımı yeniden başlatmamasını çok kuvvetle tavsiye ederim. Bunu yaparsa çok ciddi sonuçları olur'' dedi.

ABD Başkanı ''İran ya müzakere edecek ya da bir şeyler olacak'' ifadesini kullandı.