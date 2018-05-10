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    ABD Başkanı Donald Trump- Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Pyongyang'ın serbest bıraktığı 3 ABD vatandaşı

    Trump, Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı 3 ABD'liyi karşıladı

    © REUTERS / Jim Bourg
    ABD
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    ABD Başkanı Donald ve First Lady Melania Trump, Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı 3 ABD vatandaşını Washington yakınlarındaki St. Andrews Hava Üssü'nde karşıladı. Karşılama sırasında uçağın üzerine gerilen devasa ABD bayrağı dikkat çekti.

    Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı ABD'liler
    © AP Photo / Ahn Young-joon
    Trump: Pompeo, Kuzey Kore'den 'misafirleriyle' dönüyor
    Trump, First Lady, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve bir dizi ABD'li üst düzey yetkili, ABD saatiyle gece yarısından sonra Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı 3 ABD vatandaşını karşılamak üzere Washington yakınlarındaki St. Andrews Hava Üssü'ne gitti.

    Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında önümüzdeki günlerde yapılması planlanan tarihi zirvesi öncesinde Pyongyang'a giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ülkesine dönerken beraberinde Kuzey Kore'de tutuklu olan ancak dün serbest bırakılan 3 ABD vatandaşını, Kim Dong —chul, Kim Hak-song ve Tony Kim'i getirmişti.

    Tutuklulardan ikisi 1 yılı aşkındır diğer ise 2015'ten beri Kuzey Kore'de tutukluydu ancak Kuzey Kore, ABD'nin ABD vatandaşlarının affedilmesi önerisini kabul etmişti.

    ​Trump ve Melania önce uçağa girip bir süre 3 ABD vatandaşı ile özel olarak görüştü.

    Ardından hepsi uçağın merdiveninin üzerinde birlikte coşkuyla poz verdi. Serbest bırakılan ABD vatandaşları zafer işareti yaptı.

    ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı 3 ABD vatandaşını karşıladı
    © REUTERS / Jim Bourg
    ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı 3 ABD vatandaşını karşıladı

    Bu arada karşılama sırasında devasa bir ABD bayrağının kullanılması da dikkatleri çekti.

    Karşılama sırasında kullanılan devasa ABD bayrağı
    © AP Photo / Susan Walsh
    Karşılama sırasında kullanılan devasa ABD bayrağı

    'KUZEY KORE LİDERİ ÜLKESİNİ GERÇEK DÜNYAYA GETİRMEK İSTİYOR. BUNA GERÇEKTEN İNANIYORUM'

    Hava üssünde yaptığı açıklamada "Bu 3 harika insan için bugün özel bir akşam" ifadelerini kulanan Trump, Kuzey Kore ile "Yeni bir ilişkiye başlıyoruz" dedi.

    Kuzey Kore lideri Kim'e ABD vatandaşlarını serbest bıraktığı için teşekkür eden Trump, Kim'in Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda bir anlaşmaya varmak istediğine inandığını belirterek "Bence gerçekten bir şeyler yapmak istiyor ve ülkesini gerçek dünyaya getirmek istiyor. Buna gerçekten inanıyorum" dedi.

    'NÜKLEER SİLAHLARDAN KURTULURSAK BU GERÇEK BİR ONUR OLACAK'

    Mike Pompeo
    © AP Photo / Carolyn Kaster
    Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması: 3 Amerikalı serbest bırakılırsa harika bir jest olur
    "Açıkçası bunun (Kim-Trump) zirveden önce gerçekleşmesini beklemiyorduk" diyen Trump, ABD vatandaşlarını karşılamanın 'büyük bir onur' olduğunu ifade ederek "Ancak nükleer silahlardan kurtularsak bu gerçek bir onur olacak" dedi.

    Trump ayrıca Kuzey Kore lideri Kim ile yapacağı tarihi, zirvenin yerini 3 gün içinde açıklayacağını söyledi. Trump daha önce zirve mekanı ve yerinin belli olduğunu söylemişti.

    Zirvenin Güney-Kuzey sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yapılmayacağı açıklanmıştı.

    GÜNEY KORELİ MİLLETVEKİLİ: TRUMP-KİM ZİRVESİ 13 HAZİRAN'DA SİNGAPUR'DA YAPILABİLİR

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
    Trump: Kuzey Kore lideri Kim ile zirve mekanı ve tarihi belirlendi
    Diğer taraftan Güney Kore'de iktidar partisi milletvekili Choi Jae-sung Trump-Kim zirvesinin 13 Haziran'da Singapur'da yapılabileceğini söyledi.

    Zirve için en muhtemel yerin Singapur olduğunu belirten ve Trump ile Kim'in 12 Haziran'da ülkeye gidebileceğini söyleyen Choi " Bunu uydurmuyorum. Kuzey Kore'nin Singapur'u zirve yeri olarak kabul etemem konusunda bazı nedenleri vardı ancak Kuzey Kore 'nin kendi değerlendirmelerini yaptıkları biliniyor" dedi.

    27 Nisan'da Kuzey ve Güney Kore liderleri Kore Yarımadasının taamen nükleer silahlardan arındırılması ve iki ülke arasındaki ateşkesi barış anlaşmasına dönüştürme konusunda birlikte çalışmada mutabık kalmıştı

    ​Trump'ın açıklamaları sonrası ABD vatandaşları genel bir muayeneden geçirilmek üzere Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne götürüldü.

    3 ABD'li Kuzey Kore'ye giden Dışişleri Bakanı Pompeo'nun uçağı ile ülkeden çıkmış ardından Japonya'da tıbbi cihazlarla donaltılmış Boeing C-40 tipi bir uçağıa transfer edilmişti.

    'HASTALANDIĞIMDA TEDAVİ EDİLDİM'

    Kuzey Kore'de 2015'ten beri tutuklu olan ve 2016'da 10 yıl ağır iş cezasına çarptırılan Güney Kore-ABD vatandaşı misyoner Kim Dong-chul tercüman vasıtasıyla yaptığı açıklamada tutukluğu sırasında hastalandığında kuzey Koreli yetkililerin kendisinin tedavi ettiğini söyledi. Kim "Birçok farklı şekilde tedavi edildim. Ancak genelde çok fazla iş yapmak zorundaydım. Hastalandığımda tedavi edildim" dedi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı da serbest kalan ABD'lilerin açıklamasını yayımladı. Açıklamada serbest kalan ABD'lilerin "ABD hükümetine, Başkan Trump'a, Dışişleri Bakanı Pompeo'ya ve ABD halkına bizi eve getirdikleri için derin minnetimizi sunarız. Bizim ve dönüşümüz için dua eden arkadalarımıza ailemize ve Tanrı'ya teşekkür ederiz. Tanrı dünyadaki en büyük ulus olan ABD'yi korusun" dediğini aktardı.

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    Etiketler:
    Karşılama, Serbest bırakma, Tony Kim, Kim Dong-chul, Kim Hak-song, Mike Pompeo, Melania Trump, Donald Trump, Kim Jong-un, Kuzey Kore, ABD
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