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    Kedi

    ABD’de binlerce yavru kedi, on yıllardır süren deneylerde öldürülmüş

    © AA / Salih Baran
    ABD
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    ABD hükümeti, on yıllardır süren gizli deneylerde, binlerce sağlıklı yavru kediyi öldürmekle suçlanıyor.

    ABD'de hayvan hakları konusunda denetçilik yapan White Coat Waste Project (WCWP) adlı kurumun ABD Tarım Bakanlığı'ndan edindiği belgelere göre Maryland Araştırma Labaratuvarı'ndaki araştırmacıların yaptıkları deneylerde yılda 100'ün üstünde yavru kediyi öldürdüğü ortaya çıktı.

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    © Sputnik /
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    İki aylık yavru kediler, yaklaşık 15-20 gün arasında ‘Toksoplazmoz' hastalığına yakalanmarına neden olacak parazitli çiğ etlerle besleniyorlar. Daha sonra hastalığı kapan kedilerin dışkıları gıda kaynaklı hastalıklarla mücadele için tasarlanan deneylerde kullanılmak üzere toplanıyor.

    Tüm bu işlemlerden sonra ise kedilerin öldürüldüğü, ardından da yakıldığı iddia ediliyor.

    WCWP adlı örgütün Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Justin Goodman ‘' Vergi rekortmenleri, bakanlığı'na giden vergileriyle yavru kedi katliamının yapıldığını duyduklarında bu durumdan korkup, tiksinecekler'' açıklaması yaptı.

    WCWP'ye göre dökümanlar, deneylerde kullanılan yavru kedilerin neredeyse hepsinin sağlıklı olduğunu gösteriyor.

    'ÇABALAR İNSANİ OLMALI'

    ABD Kongre Üyesi Mike Bishop ise ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue'ye yazdığı mektupta olayı kınayarak, hayvan haklarıyla ilgili yasaları korumak ve uygulamakla görevli olan bakanlığın, yavru kedileri test tüpleri olarak kullanmasının şoke edici olduğunu söyledi.

    Kedi
    © Sputnik / Natalya Seliverstova
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    Bishop, yiyecekleri daha sağlıklı hale getirmeye ve insanları bu yolla bulaşabilecek hastalıklardan korumaya yönelik çabaların insani olması gerektiğini vurguladı.

    BAKANLIK ARAŞTIRMAYI SAVUNDU

    ABD Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise araştırma savunuldu. Deneylerle birlikte özellikle doğmamış çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ‘Toksoplasma gondii' adlı parazitin yayılmasının önlenebileceği belirtilen açıklamada ve yılda 100 yavru kedinin öldürüldüğü iddiasının abartı olduğu söylendi.

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    Etiketler:
    Kedi katili, Bilim, Kedi, ABD Tarım Departmanı, ABD
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