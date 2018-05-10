Kim-Trump zirvesi, 12 Haziran'da Singapur'da

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirvesinin 12 Haziran'da Singapur'da düzenleneceğini duyurdu.

Trump'la Kim'in görüşme yeri ve tarihi belli oldu. İki lider 12 Haziran'da Singapur'da biraraya gelecek.

Trump Twiter hesabından şu mesajı paylaştı:

''Dünyanın merakla beklediği benimle Kim Jong Un arasındaki görüşme 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşecek. Her ikimiz de bunu Dünya Barışı için çok özel bir an yapmak için çalışacağız''

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Mayıs 2018

​Trump, bu açıklamayı, zirve hazırlıkları için Pyonyang'a giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kim'le görüşmesi sonrası yaptı.

Pompeo ziyareti vesilesiyle Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı 3 ABD vatandaşıyla Andrews Hava Üssü'ne inerken, kendilerini karşılamaya Trump ile eşi Melania geldi.

Pompeo ve serbest kalan 3 ABD vatandaşıyla görüşen Trump, ardından tweet attı.