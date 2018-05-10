ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 6 kişi ve 3 kurumu daha kara listeye aldığını duyurdu.

Yaptırım listesine eklenen kişiler şunlar:

Meghdad Amini, Muhammed Hasan Hodai, Said Najafpur, Mesud Nikbaht, Fuad Salihi ve Muhammadrıza Hedmati Valadzaghard.

Bu kişilerin İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü ile bağlantılı oldukları öne sürüldü.

Irak ve Suriye'de IŞİD ve diğer cihatçılara karşı verilen savaşlarde elde ettiği zaferlerle dünya çapında ünlenen General Kasım Sülaymani'nin komutasındaki Kudüs Gücü, 2007'den beri ABD'nin 'terör sponsorları' listesinde.