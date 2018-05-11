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    İki siyah ABD'linin gözaltına alındığı Philadelphia kentindeki Starbucks şubesi önünde eylem yapıldı

    Irkçılık suçlamalarının ardından Starbucks tuvalet politikasını değiştiriyor

    © REUTERS / Dominick Reuter
    ABD
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    ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde tuvaleti kullanma konusunda çıkan tartışmada iki siyah erkeğin gözaltına alınmasının ardından büyük tepki çeken kahve zinciri Starbucks, şubelerindeki tuvaletlerinin ürün satın almayanlara da açılacağını duyurdu.

    Starbucks, sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen müşterileri gözaltına aldırdı
    © REUTERS /
    Starbucks, sipariş vermek için arkadaşlarını bekleyen müşterileri gözaltına aldırdı
    Starbucks geçen ay Philadelphia kentindeki şubesinde iki siyah erkeğin gözaltına alınması sonrası yükselen tepkilerin ardından şirketin  'açık tuvalet politikasına' geçtiğini açıkladı.

    'UMUMİ TUVALETE DÖNÜŞMEYİ İSTEMİYORUZ ANCAK HER ZAMAN DOĞRU KARARI ALACAĞIZ'

    Starbucks'ın Yönetim Kurulu Başkanı Howard Schultz, Atlantik Konseyi'nde yaptığı açıklamada şirketin 'bir umumi tuvalete dönüşmesini istemediğini' söylese de 'çalışanlarının doğru kararları alacağını düşündüğünü' ifade etti.

    Schulz "Umumi tuvalete dönüşmeyi istemiyoruz ancak her zaman doğru kararı alacağız ve insanlara tuvalet şifresini vereceğiz. Çünkü Starbucks'a gelen kimsenin yetersiz oldukları için kendilerine tuvalet izni verilmediğini düşünmesini istemiyoruz" dedi.

    Schultz şu anda şirketinin mevcut tuvalet politkasının 'gevşek'  olduğunu, sadece bir şey satın alanların tuvalete girmesine izin verildiğini ancak bu konudaki nihai kararın şube müdüründe olduğunu savundu.

    Geçen ay gerçekleşen ve çevredekilerin kameralarıyla kaydettiği olayda iki siyah erkek, Rashon Nelson ve iş ortağı olan çocukluk arkadaşı, Starbucks'a gelerek bir başka arkadaşlarını beklemeye başlamış, bu sırada yanlarına gelen mağaza müdürü "ya sipariş verin ya da dışarı çıkın" uyarısında bulunmuştu.

    Siparişi arkadaşları gelince vereceklerini söylemeyen müşteriler dışarı çıkmayı reddedince mağaza yönetimi polis çağırmış, müşterilerini 'özel mülke izinsiz girme' suçlamasıyla gözaltına aldırmıştı.

    ​Olayın ardından ülke genelindeki Starbucks şubeleri önünde eylemler düzenlenmiş, Nelson ve arkadaşı ise ay başında şirketle belirsiz bir meblağ karşılığında uzlaşmış ayrıca ücretsiz üniversite eğitimi teklifi almıştı.

    Ayrı olarak ikili Philadelphia kenti ile de sembolik olarak 1 dolarlık bir anlaşmaya imza atmış ve kent yönetiminden genç girişimciler için 200.000 doalrlık bir program başlatma sözü almıştı.

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    Etiketler:
    Tuvalet, Starbucks, Rashon Nelson, Howard Schultz, Philadelphia, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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