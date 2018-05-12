Beyaz Saray'dan İran'a 'Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırma' suçlaması

Beyaz Saray, İran Devrim Muhafızlarının "füze saldırılarıyla İsrail vatandaşlarını hedef aldığı" ve "İran'ın Yemen'deki uzantılarının Suudi Arabistan'a füze attığı" iddiasıyla Tahran yönetimini sert şekilde eleştirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "İran Devrim Muhafızları, kaynaklarını Ortadoğu genelindeki istikrarsızlaştırıcı etkisini artırmaya akıtıyor" ifadesini kullanan Sanders, Devrim Muhafızlarını 'İsrail vatandaşlarını hedef alan roketler fırlatmakla' suçladı. Açıklamada Sanders, Yemen'deki uzantıları eliyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füze fırlattığı iddiasıyla da İran'a tepki gösterdi.
ABD'DEN 'VATANDAŞLAR HEDEF ALINIYOR' SÖYLEMİ
Öte yandan İran'ın Suriye'deki askeri kaynaklarından, İsrail işgali altındaki Golan Tepelerindeki askeri üslere atılan roketlere atıf yapan Beyaz Saray'ın, söz konusu saldırıyı "roketler İsrail vatandaşlarını hedef alıyordu" şeklinde dile getirmesi ise dikkat çekti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün geçen çarşamba Suriye'den İsrail işgali altında bulunan Golan Tepelerindeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri süren İsrail, bu saldırıya karşılık olarak Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu birçok noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu.
TRUMP İLE MAY, 'İRAN'IN BÖLGEDEKİ İSTİKRARSIZLAŞTIRICI ETKİSİNİ' GÖRÜŞTÜ
Diğer yandan İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı etkisini' dile getirdiği bildirildi. Aynı açıklamada, 'Suriye'de İsrail vatandaşlarına yönelik provokatif roket saldırıları' ibaresine yer verilmesi de dikkati çekti.
Dünkü açıklamasında Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "ABD, İran rejiminin Suriye'den düzenlediği ve İsrail vatandaşlarını hedef alan provokatif roket saldırılarını kınıyor ve İsrail'in kendini savunma hakkını savunuyor" değerlendirmesini yapmıştı.
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