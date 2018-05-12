Trump’ın asistanından McCain 'şakası': Görüşü önemli değil, nasılsa ölüyor

The Hill’in haberine göre Sadler, Beyaz Saray’daki iç toplantıda, 'işkenceci' lakaplı Gina Haspel'in CIA Direktörlüğü koltuğuna oturmasına karşı çıkan Senatör McCain için ‘Görüşü önemli değil nasılsa ölüyor’ dedi. Ancak toplantının diğer katılımcıları bu şakanın yersiz olduğunu söyledi.
© AP Photo / Evan Vucci
Beyaz Saray, Sadler’in bu ‘şakasını’ yalanlamadı. Trump’ın asistanı, konuyla ilgili basın yorum yapmayı reddetti. Ama The Hill’in bir kaynağı, Sadler’in McCain’in kızını arayarak özür dilediğini aktardı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)