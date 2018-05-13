ABD medyası Rus, Çin ve Amerikan hipersonik silahlarını karşılaştırdı

CNBC televizyonunun haberinde, Washington'ın nükleer olmayan füze üretimine odaklanması nedeniyle hipersonik silah geliştirme konusunda ABD'nin Rusya ve Çin'in gerisinde olmadığı savunuldu.

Haberde, daha önce Amerikan askerlerinin, Moskova ve Pekin'in hipersonik silahlarını daha sık başarıyla test ettiğini ve bu alanda öne geçtiğini itiraf ettiği kaydedildi.

© Sputnik / Vladimir Sergeev ABD, Rus yapımı Kinjal hipersonik füze sistemlerinin benzersiz olduğunu kabul etti

Amiral Harry Harris, ABD'nin bu alanda Çin'in gerisinde kaldığını açıklamış, General John Hyten de hipersonik füze saldırısını püskürtecek güçte olmadıklarını itiraf etmişti.

CNBC'ye konuşan silah uzmanı Zoe Stanley-Lockman, ABD'nin Rusya ve Çin'e göre daha karmaşık sorunlar üzerinde çalıştığını belirterek, "Çünkü nükleer olmayan füzeler küçük hedefleri maksimum hassasiyetle vurmalı, oysa nükleer füzeler için bu önemli değil" dedi.

'WASHİNGTON'A ÜSTÜNLÜK KAZANDIRDI'

Haberde, ABD'nin bu alanda rakipleri geride bırakmış olabileceği ifade edildi. Carnegie Vakfı'nın nükleer politika uzmanı James Acton, ABD'nin uzun zamandır bu tür silah üzerinde çalıştığını, bunun Washington'a üstünlük kazandırdığını savundu.

Acton, "Örneğin, ABD'nin en başarılı hipersonik silah programı kapsamında, füze 4 bin kilometrelik mesafe kat etti. Bu türden Çin yapımı füze 2 bin kilometre bile geçemedi" ifadelerini kullandı.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un hipersonik seyir füzesi üretimi için 928 milyon dolar ayırdığı bildirilmişti.