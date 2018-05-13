ABD medyası Rus, Çin ve Amerikan hipersonik silahlarını karşılaştırdı

Haberde, daha önce Amerikan askerlerinin, Moskova ve Pekin'in hipersonik silahlarını daha sık başarıyla test ettiğini ve bu alanda öne geçtiğini itiraf ettiği kaydedildi.
CNBC'ye konuşan silah uzmanı Zoe Stanley-Lockman, ABD'nin Rusya ve Çin'e göre daha karmaşık sorunlar üzerinde çalıştığını belirterek, "Çünkü nükleer olmayan füzeler küçük hedefleri maksimum hassasiyetle vurmalı, oysa nükleer füzeler için bu önemli değil" dedi.
'WASHİNGTON'A ÜSTÜNLÜK KAZANDIRDI'
Acton, "Örneğin, ABD'nin en başarılı hipersonik silah programı kapsamında, füze 4 bin kilometrelik mesafe kat etti. Bu türden Çin yapımı füze 2 bin kilometre bile geçemedi" ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un hipersonik seyir füzesi üretimi için 928 milyon dolar ayırdığı bildirilmişti.
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