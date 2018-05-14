Trump: Teröre ilişkin düşünce sürecimizde değişim gerekli

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen bıçaklı saldırıdan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Terörle ilgili düşünce sürecimizde değişim gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz gün Paris'te gerçekleşen bıçaklı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Doland Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Paris'teki terör saldırısından oldukça üzgünüm. Ülkeler, bir noktadan sonra gözlerini açmak zorunda kalacaklar ve gerçekten ne olup bittiğini görecekler. Bu tür hastalıklar ve nefret, sevgi dolu, barışçıl ve başarılı bir ülke ile uyuşmuyor. Teröre ilişkin düşünce sürecimizde değişim gereklidir".

Öte yandan Beyaz Saray'dan da Paris'te yapılan saldırıyı kınayan bir açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Paris'teki terör saldırısını güçlü bir şekilde kınıyor. Dua ve temennilerimiz, kurbanlar ve aileleriyledir. Menfur terör eylemlerine karşı Fransız halkı ve hükümetinin yanındayız. Gerektiğinde her türlü yardımı yapmayı hazırız" denildi.

Açıklamada ayrıca, bu tür saldırıların, uluslararası koalisyonun IŞİD'i yenmek ve onun varlığını ortadan kaldırma kararlılığını güçlendirdiği ifade edildi.

Dün Paris'teki Opera Meydanı'na yakın bir bölgede, bir şüpheli, bıçakla yayalara saldırmıştı. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 2'si ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı ve bıçaklı saldırganın ölü ele geçirildiği bildirilmişti. IŞİD saldırıyı bir bildiri ile üstlenmişti.