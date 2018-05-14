Trump, İran’dan petrol alımının azaltılması emrini verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Dışişleri, Maliye ve Enerji Bakanlıklarına gönderdiği yazılı açıklamasında, "İran'dan doğrudan veya uluslararası finans kurumları aracılığıyla petrol ve petrol ürünleri alımını önemli ölçüde azaltmak için diğer ülkeden yeterli miktarda alım kapasitesine sahip olduğumuzu tespit ettim" ifadesi yer aldı.

© REUTERS / Sergei Karpukhin Trump'ın İran kararıyla petrol fiyatları yüzde 3.4 arttı

Trump, geçen hafta İran nükleer anlaşmasından çıkarak, anlaşma öncesinde Tahran'a karşı uygulanan yaptırımları geri getirme kararını almıştı. ABD'nin yaptırımları bağlamında İran'ın petrol arzının azalması bekleniyor.Trump'ın kararı sonrası ABD Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 90 gün içerisinde İran'a yönelik döviz sektörü, metal ticareti, devlet borcu ve otomobil sektörü gibi alanlardaki eski yaptırımları tekrar uygulamaya koyacaklarını açıklamıştı.

ABD Maliye Bakanlığı'nın açıklamasında, önümüzdeki 180 gün içerisinde, İran'a karşı gemicilik, petrol ve enerji alanlarında da eski yaptırımların yeniden uygulanmaya başlanacağı da kaydedilmişti.

ABD, 5 Kasım'a kadar tekrar İran'ın tüm devlet ve finansal kurumları yaptırım listesine alacak.