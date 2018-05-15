ABD'den İran Merkez Bankası Başkanı'na yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı'nın İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah'la ilişkili oldukları gerekçesiyle yeni yaptırım getirdiği 6 kişi arasında İran Merkez Bankası Başkanı da var.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Hazine Bakanlığı bir kez daha Tahran'a yönelik yeni yaptırım açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı'nın İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah'la ilişkili oldukları gerekçesiyle yeni yaptırım getirdiği 6 kişi arasında İran Merkez Bankası Başkanı da var.
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