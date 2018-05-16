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    Gina Haspel, Senato İstihbarat Komisyonu'ndaki onay oturumunda ifade vermeden önce yemin etti.

    Gina Haspel'in CIA Direktörü olmasına Senato İstihbarat Komisyonu'ndan onay

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörü adayı gösterdiği 'işkenceci' lakaplı Gina Haspel, ilk onayı Senato İstihbarat Komisyonu'ndan aldı.

    CIA'deki 33 yıllık kariyerinde Direktör Yardımcısı konumunda bulunan Gina Haspel'in, Dışişleri Bakanı atanan Mike Pompeo'dan boşalan Direktör koltuğuna oturması önündeki ilk engel kalktı.

    Gina Haspel, Senato İstihbarat Komisyonu'ndaki onay oturumunda ifade vermeden önce yemin etti.
    © REUTERS / Alex Brandon
    Gina Haspel: CIA'i asla ve asla haşin sorgulama programına geri döndürmeyeceğim

    11 Eylül 2001 saldırıları sonrası 'terör' zanlılarının kaçırılıp esir alınarak işkenceden geçirmesi programının yöneticilerinden biri olan Gina Haspel, 9 Mayıs'ta başlayan onay sürecinde, bugün Senato İstihbarat Komisyonu'ndan geçiş aldı.

    İKİ DEMOKRAT LEHTE OY VERDİ

    Senato İstihbarat Komisyonu'nda kapalı kapılar ardında yapılan oylamada kadın istihbaratçıya 5'e karşı 10 olumlu oy verildi.

    Senato İstihbarat Komisyonu'nun Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'sinden 8, azınlıktaki Demokrat Parti'den 7 üyesi var.

    CIA'in ilk müstakbel kadın direktörü Gina Haspel, Türkçe ve Rusça biliyor
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    CIA'in ilk müstakbel kadın direktörü, Türkçe ve Rusça biliyor
    7 Demokrat üye içinden Komisyon Başkan Yardımcısı Mark Warner ve Joe Manchin, Cumhuriyetçi üyelere katılarak Haspel'den yana oy kullandıklarını belirtti.

    NİHAİ ONAY BEKLENİYOR

    Haspel için bu hafta ya da gelecek hafta Senato Genel Kurulu'nda oylamaya gidilecek. Genel Kurul'da da bir dizi Demokrat senatör Haspel'e destek açıkladığından artık beklentiler nihai onayın verileceği yönünde. Muhalefet eden sadece iki Cumhuriyetçi senatör var: Rand Paul ve John McCain.

    CIA'nın kara deliklerinde esirlere inanılmaz işkenceler yapıp kayıtlarını yok etmesiyle tanınan Gina Haspel, CIA Direktörülüğüne getirilen ilk kadın oldu.
    © AP Photo / CIA via AP
    İşkenceleriyle meşhur yeni CIA Direktörü Gina Haspel için 'AB'de gözaltı talebi var'
    'ETİK SINAVINI GEÇEMEDİ'

    Haspel 9 Mayıs'ta Komisyon'a verdiği ifadede 11 Eylül sonrasındaki süreçte CIA'in işkenceye başvurmasından pişmanlık ifade edip başa geçerse programı yeniden başlatmama sözü vermişti. Ama savaş karşıtları ve insan hakları örgütleri Haspel'in CIA Direktörü olmasına kesin dille karşı çıkmaya devam ediyor. 

    Bazı önde gelen askerlerin de 'sonradan pişmanlığın fayda etmediğini, olaylar sırasında etik sınavından geçemediğini' söylediği Haspel, nihai onayı alırsa, ilk kadın CIA Direktörü olacak.

    Etiketler:
    onay, Senato İstihbarat Komisyonu, Gina Haspel, ABD
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