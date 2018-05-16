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    ABD'de Hakan Atilla'ya 32 ay hapis

    ABD
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    ABD'de İran'a yaptırımların delinmesiyle ilgili davadaki tek sanık konumunda olan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için Yargıç Berman ''32 ay hapis cezası vermeyi düşünüyorum. Sanığın tutuklu olduğu süre, cezadan düşürülecek'' kararını verdi. 14 aylık tutukluluk 32 aydan düşürülecek.

    ABD'de İran'a yaptırımların delinmesiyle ilgili davadaki tek sanık konumunda olan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın, 5 suçlamadan mahkum edilmesi sonrası, bugün ceza duruşması yapıldı.

    New York Güney Bölgesi Yargıcı Richard Berman, karar öncesi yaptığı açıklamalarla Hakan Atilla'ya beklenenden çok daha hafif ceza verilmesinin yolunu açtı. Duruşmaya Atilla'nın eşi de katıldı.

    ''Bu davada, kitapta yazan mahkumiyetin değil, merhametli bir cezanın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakan Atilla için müebbet hapis cezasının uygun, adil veya makul olacağı görüşünü tamamen reddediyorum'' diye konuşan Berman, Atilla'nın sistemde 'önemsiz bir rol' oynadığı gerekçesiyle cezanın hafifletileceğini söyledi.

    Ancak savunmanın 'kumpas kurma' suçlaması için cezanın hafifletilmesi talebini reddeden yargıç, sanık veya işbirlikçileri suç sayılan eylemleri tamamlamamış olsaydı bu talebin kabul edilebileceğini belirtti.

    Yine de Atilla'nın diğer kişilerden 'ciddi boyutta daha az kusurlu' olduğunu dile getiren Berman ''Atilla, Rıza Sarraf'dan daha az kusurlu ve görünüşe göre Halkbank'taki üstü olan Süleyman Aslan'ın talimatlarını yerine getiriyordu'' dedi. Ancak Atilla'nın davada yeminli olduğu halde yalan ifade vererek 'adaletin tecelli etmesini engellediğini' iddia etti.

    Sarraf'ın ifadesinde eski bakan Zafer Çağlayan'a 'ciddi miktarda' rüşvet verdiğini söylediğini hatırlatan yargıç, "Açıkça görülüyor ki, Atilla bu sistemden menfaat sağlamadı'' vurgusu eşliğinde hükmün belirlenmesinde bunun önemli olduğuna dikkat çekti. ''Görünüşe göre Atilla, rüşvet alan Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın yönetimi altında, işini, kimi zaman isteksizce veya tereddütle de olsa yapan bir kişiydi'' dedi.

    Bu arada Hakan Atilla’nın 16 Mayıs’a ertelenen ceza duruşması öncesinde Atilla’nın ailesi, komşuları ve arkadaşları tarafından Yargıç Richard Berman’a gönderilen 102 mektup mahkeme kayıtlara geçtiği ortaya çıktı.

    RIZA SARRAF'IN ROLÜ

    Kasımda başlayan davanın merkezindeki İran-Türkiye vatandaşı Rıza Sarraf, savcılıkla anlaşarak oldukça kapsamlı bir 'etkin pişmanlık anlaşması' imzalamıştı. Sarraf, duruşmalarda İran'a yaptırımların delinmesiyle ilgili ağ hakkına bilgi verirken Atilla'ya karşı tanıklık da yapmıştı.

    Nisandaki karar duruşmasında 14 aydır tutuklu bulunan Atilla hakkında savcılık 15 yılı aşan hapis cezası talep ederken, avukatları Atilla'nın hiç ceza almaması, alacaksa da cezanın 5 senelik alt sınır baz alınarak belirlenmesini savunmuştu.

    Salı günü Londra’da Bloomberg haber ajansına bir mülakat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atilla’nın suçsuz olduğunu ve bankacıya verilecek cezanın "Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlu olarak ilan etmek anlamına” geleceğini söyledi.

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