Trump: Obama bana Watergate'ten beterini yaptı

Trump'ın ekibinin Rusya ile gizli ilişkiler içinde olduğu iddialarıyla ilgili Özel Savcı Robert Mueller'in soruşturması bir yılı doldurdu ama hiçbir somut kanıta ulaşamadı. Yaylım ateşine geçen Trump, ekibine Obama'nın muhbir soktuğunu ve bunun Watergate'ten daha büyük bir skandal olduğunu iddia etti.

Kasım 2016 seçimlerini kazanarak ABD Başkanı koltuğuna oturan Donald Trump, ekibinin Rusya ile gizli ilişkiler içinde olduğu, Rusya ile gizli anlaşmalar yaptığı ve bunların üzerinden Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddialarına yönelik Mueller soruşturmasının bir yılı doldurması vesilesiyle tweet atışına geçti.

Soruşturmanın hiçbir somut kanıta ulaşmamasına rağmen kapatılmamasına dikkat çeken Trump, Twitter'dan ilkin şu mesajı paylaştı:

''Tebrikler Amerika, Amerikan Tarihindeki en büyük Cadı Avının ikinci yılına girdik… ve hala hiçbir Gizli Anlaşma ve Adaletin Engellenmesine ulaşılmadı. Tek Gizli Anlaşma var, o da bizden çok daha fazla para harcamalarına karşın bir Seçim kazanmayı beceremeyen Demokratlarınki.''

Congratulations America, we are now into the second year of the greatest Witch Hunt in American History…and there is still No Collusion and No Obstruction. The only Collusion was that done by Democrats who were unable to win an Election despite the spending of far more money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Mayıs 2018

Daha önce selefi Barack Obama'yı ekibinin telefon ve yazışmalarını yasadışı takibe aldırmakla suçlamış olan Trump, bu kez Obama'nın kampanyasına muhbir soktuğunu iddia etti:

''​Vay canına, dolaşmaya başlayan söylentilere göre Obama'nın FBI'ı ''TRUMP KAMPANYASINI MUHBİR SOKARAK GİZLİ TAKİBE ALDI.'' Andrew McCarthy ''Kampanyada en az bir tane gizli mubirleri olduğuna hemen hemen şüphe yok'' diyor. eğer öyleyse, Watergate'ten daha büyük demektir!''

Wow, word seems to be coming out that the Obama FBI “SPIED ON THE TRUMP CAMPAIGN WITH AN EMBEDDED INFORMANT.” Andrew McCarthy says, “There’s probably no doubt that they had at least one confidential informant in the campaign.” If so, this is bigger than Watergate! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Mayıs 2018

​Hızını alamayan Trump, 'cadı avı' diye nitelediği soruşturmanın kendi başarısını durduramayacağını dile getirdi:

''İğrenç, yasadışı ve yetkisiz Cadı Avına rağmen ABD tarihinde açık ara farkla ilk 17 ayında en başarılı olan Yönetimiz! Üzgünüm Yalan Haber Medyası ve ''Nefret Edenler'', ama gerçek bu!''

Despite the disgusting, illegal and unwarranted Witch Hunt, we have had the most successful first 17 month Administration in U.S. history — by far! Sorry to the Fake News Media and “Haters,” but that’s the way it is! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Mayıs 2018

AMERİKAN SİYASİ TARİHİNİ DEĞİŞTİREN WATERGATE SKANDALI

​Watergate skandalı, Haziran 1972’de Demokrat Parti’nin Watergate binasındaki ofislerinden gelen hırsızlık haberiyle başlamıştı. Ama daha sonra içerden bir ifşaatçı sayesinde Washington Post gazetesi, dönemin Cumhuriyetçi Partili Başkanı Richard Nixon’un seçim kampanyasından sorumlu görevlilerin Demokrat Parti’nin ofislerini dinlediğini ortaya çıkardı.

Uzun süre bunu yalanlayan Nixon, bizzat dinleme emri verdiğinin, bunu örtbas etmek için yalan söylediğinin ve ekibine de yalan söyleme emrini verdiğinin ortaya çıkmasının ardından, Ağustos 1974'te istifa etmek zorunda kaldı.

Yerine başkanlık koltuğuna oturan Yardımcısı Gerald Ford, herhangi bir suçtan ceza almaması için başkanlık yetkisini kullanarak Nixon’ı affetti, ama bunun bedelini 1976 seçimlerini kaybederek ödedi.