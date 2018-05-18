Trump'tan Kim açıklaması: Eğer görüşme olursa olur, olmazsa bir sonraki adıma geçeriz

Kuzey Kore lideri Kim ile 12 Haziran'da Singapur'da yapmayı planladığı görüşmeye ilişkin soruları yanıtlayan Trump, Pyongyang'ın "Hiçbir şey olmamış gibi görüşmeyle ilgili detaylar konusunda kendileriyle konuşmaya devam ettiğini" belirtti.
Trump, görüşmenin olup olmayacağına ilişkin kesin ifadeler kullanmaktan kaçındığı değerlendirmesinde, "Şu ana kadar bize (olumsuz) herhangi bir şey söylenmedi. Eğer görüşme olursa olur, olmazsa bir sonraki adıma geçeriz." diye konuştu.
'ORADA KALIR, ÜLKESİNİ YÖNETİR VE ZENGİN OLUR'
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kuzey Kore konusunda "Libya modeli" önermesiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, 2003 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un Libya ile yaptığı gibi bir nükleer anlaşmayı Pyongyang ile yapmak istemediğini kaydetti.
'LİBYA FARKLIYDI, LİBYA'YI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YOK ETTİK'
ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında da 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan görüşmenin akıbeti hakkında "Henüz bir şey görmedik, duymadık. Bize bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz." demişti.
ABD İLE GÜNEY KORE'NİN 'PROVOKATİF' TATBİKATI GERGİNLİK YARATTI
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını 'provokasyon' olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya almıştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında geçen ay yapılan görüşmenin devamı olan ve yarın sınırdaki Panmunjom ateşkes köyünde yapılması planlanan yüksek düzeyli görüşmelerin askıya alındığı bildirilmişti. Kuzey Kore ayrıca 12 Haziran'da Singapur'da Kim ile Trump arasında gerçekleşmesi planlanan zirvenin de iptal edilebileceği uyarısını yapmıştı.
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