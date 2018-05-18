Bill Gates: Trump bana iki kez HIV ve HPV arasındaki farkı sordu

Microsoft'un kurucularından ve dünyanın en zengin 2. insanı milyarder Bill Gates ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili anılarını paylaştı. Gates, ABD Başkanı'nın iki kez kendisine HIV ve HPV arasındaki farkı sorduğunu söyledi. Gates buna karşın kızı Jennifer'ın dış görünüşü konusunda Trump'ın sahip olduğu bilginin 'korkutucu' olduğu yorumunu yaptı.

© REUTERS / Denis Balibouse Bill Gates: Hükümet niye benden daha fazla vergi almıyor?

MSNBC'de yayımlanan 'All in with Chris Hayes' adlı şovda milyarder iş adamı Bill Gates'in 'Bill & Melinda Gates Vakfı'ndaki toplantı sırasında Trump hakkında sarf ettiği sözler yer aldı.

'20 DAKİKA SONRA AYNI MEKANA HELİKOPTERLE GELDİ'

Guardian'ın aktardığna göre salondaki izleyicilere 22 yaşındaki kızı Jennifer'ın Trump ile Florida'da bir binicilik gösterisinde karşılaştığını anlatan Gates " 20 dakika sonra o (Trump) aynı mekana helikopterle geldi. Yani açıkça (mekandan) ayrılmıştı ancak helikopterle gösterişili bir giriş yapmak istedi" dedi.

'KIZIMIN DIŞ GÖRÜNÜŞÜYLE HAKKINDA NE KADAR FAZLA ŞEY BİLDİĞİ GERÇEKTEN KORKUTUCUYDU'

Kendisinin ise ilk kez 2016'da New York'ta Trump ile ilk kez biraraya geldiğini söyleyen Gates "Onunla ilk konuşmamda kızımın dış görünüşü hakkında ne kadar fazla şey bildiği gereçkten korkutucuydu. Melinda da bundan hoşlanmadı" ifadelerini kullandı.

'YAPTIĞIMIZ İKİ TOPLANTIDA DA BANA AŞILARIN KÖTÜ BİR ŞEY OLUP OLMADIĞINI SORDU'

Ardından geçen yıl martta Beyaz Saray'da Trump ile görüştüğünü söyleyen Gates sözlerini şöyle sürdürdü "Yaptığımız iki toplantıda da bana aşıların kötü bir şey olup olmadığını sordu. Çünkü o sırada aşıların olumsuz etkilerine bakacak bir komisyon üzerine düşünüyordu ve birileri, sanırım Robert Kennedy Jr idi, ona aşıların kötü şeylere yol açtığını söylemişti. Ben ise ona 'hayır, bu bir çıkmaz sokak, bu kötü bir şey, bunu yapma" dedim."

Gates daha sonra " İki seferde de HIV ile HPV arasında bir fark olup olmadığını bilmek istedi ve ben de onu bu ikisinin nadiren birbirleriyle karıştırıldığını açıkladım" dedi.

Exclusive footage obtained by All In… Bill Gates dishes on his meetings with Donald Trump. More tonight at 8PM ET. #inners pic.twitter.com/Zoehj1WTfk — All In w/Chris Hayes (@allinwithchris) May 17, 2018

​Guardian Trump'ın daha sonra çocukluk aşıları ve otizmin bağlantılı olduğu şeklindeki 'çürütülmüş teorileri' incelemeyi bırakmış gözüktüğünü de belirtti.

GATES, TRUMP'IN KENDİNDEN 3. TEKİL ŞAHIS OLARAK BAHSETMESİYLE DALGA GEÇTİ

Gates Trump ile ilk karşılaştığında ABD Başkanı'nın kendisinden 3. tekil şahıs olarak bahsetmesiyle de dalga geçti.

Milyarder iş adamı " İçeri girdiğimde ilk cümlesi beni şaşırttı. Bana "Trump, senin Trump'ın yaptıklarından hoşlanmadığını duydu" dedi. Ben de 'Vay canına ama sen Trump'sın" diye düşündüm. 3. tekil şahıs şeklinin her zaman beklendiğini bilmiyordum. Gates senin işleri yanlış şekilde yaptığını Gates'in bildiğini söylüyor" diye konuştu.

Trump'ın kendinden sıklıkla 3. tekil sahıs olarak bahsettiği biliniyor.

HIV VE HPV NEDİR?

'Human papilloma virüsü' (HPV) deriyi ve nemli zarları etkileyen bir virüs. HPV siğil, genital siğiller ve rahim boynunda anormal hücre değişimlerine neden olabiliyor.

'Human immunodeficiency virüs' (HIV) ise bağışıklık sistemine saldıyorç HIV virüsü Aids hastalığına neden olabilir, fakat erken teşhis ve tedavi ile birçok insan Aids olmadan yaşayabiliyor.