'Trump, ilaç fiyatlarına müdahaleye hazırlanıyor, listede Türkiye de var' iddiası

Turgut’un yazısının ilgili bölümü şöyle:
Geçen hafta Başkan Trump, ilaç sektörünün temsilcisini de yanına alıp Beyaz Saray bahçesinde önemli bir açıklama yaptı. Amerika'daki ilaç fiyatlarının aşırı yüksekliğinden şikâyet ederek başladı konuşmasına. Sonra da Amerika'daki bilimsel çalışma sonucunda üretilen bu ilaçların aynı reçete ve ambalajla başka ülkelerde ABD fiyatının çok altına piyasaya sunulmasının yarattığı haksızlığı anlatarak “Bizim bilimsel çalışmalarımızın rantını başka ülkeler yiyor” dedi.
Trump'ın bu açıklamayı yapmadan önce bir çalıştırma yaptırdığı ve bazı ülkelerdeki durumu incelettirdiği anlatıldı bana. İncelenen ülkeler arasında Fransa, Japonya ve Türkiye de varmış.
Anlayacağınız bizlerin belirli bir para ödeyerek aldığımız ilaçların fiyatları Washington'un gündemine girmiş durumda.
Türkiye'de rutin olarak kullandığım ve alerjiye iyi gelen bir burun damlasını İstanbul'da 50 TL'ye alıyorum. Geçenlerde burada da almak için niyetlendim. Baktım aynı ilacın buradaki satış fiyatı 250 dolar.
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