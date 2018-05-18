'Trump, ilaç fiyatlarına müdahaleye hazırlanıyor, listede Türkiye de var' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi ülkesinde üretilen ilaçların ABD dışındaki ülkelerde fiyatının çok altında piyasaya sunulmasından rahatsız olduğu belirtildi. İddiaya göre Trump, bu ülkelerden daha yüksek bir ücret almaya hazırlanıyor. Bu listede Türkiye'nin de olduğu ifade ediliyor.

Habertürk yazarı Serdar Turgut, bugünkü yazısında Trump’ın ABD üretimi ilaçların ABD dışındaki ülkelerde daha ucuza satılmasını incelediğini yazdı ve inceleme altına alınan ülkelerden ekstra ücret talep edebileceğini belirtti.

Turgut’un yazısının ilgili bölümü şöyle:

Geçen hafta Başkan Trump, ilaç sektörünün temsilcisini de yanına alıp Beyaz Saray bahçesinde önemli bir açıklama yaptı. Amerika'daki ilaç fiyatlarının aşırı yüksekliğinden şikâyet ederek başladı konuşmasına. Sonra da Amerika'daki bilimsel çalışma sonucunda üretilen bu ilaçların aynı reçete ve ambalajla başka ülkelerde ABD fiyatının çok altına piyasaya sunulmasının yarattığı haksızlığı anlatarak “Bizim bilimsel çalışmalarımızın rantını başka ülkeler yiyor” dedi.

© Flickr / İlaç fiyatları katlanacak

Bundan sonra bu ülkelerle ticari anlaşmaları zorlayarak Amerikan tüketicisinin zararını telafi edecekleri bir sistem kuracaklarını söyledi. Yani Amerika'da tüketiciye pahalı satılan ilacı satın alıp kendi vatandaşına daha ucuza kullandıran ülkelerin ABD'ye bir bedel ödeyeceğini açıkladı. Tabii bu da o ülkelerde piyasaya ucuza çıkarılan ilaçların fiyatlarının hayli artması anlamına gelecek.

Trump'ın bu açıklamayı yapmadan önce bir çalıştırma yaptırdığı ve bazı ülkelerdeki durumu incelettirdiği anlatıldı bana. İncelenen ülkeler arasında Fransa, Japonya ve Türkiye de varmış.

Anlayacağınız bizlerin belirli bir para ödeyerek aldığımız ilaçların fiyatları Washington'un gündemine girmiş durumda.

Türkiye'de rutin olarak kullandığım ve alerjiye iyi gelen bir burun damlasını İstanbul'da 50 TL'ye alıyorum. Geçenlerde burada da almak için niyetlendim. Baktım aynı ilacın buradaki satış fiyatı 250 dolar.