ABD'den Kuzey Akım 2'ye yaptırım tehdidi

© REUTERS / Axel Schmidt Almanya’da, Kuzey Akım 2’nin yapımı başladı

Der Spiegel dergisinin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Diplomasisinden Sorumlu Yardımcı Sekreter Vekili Sandra Oudkirk, Berlin'de yaptığı konuşmada ABD'nin Kuzey Akım 2 projesine yaptırım uygulama olasılığını dışlamadığını, ancak konunun kısıtlayıcı önlemlere taşınmamasını umduğunu belirtti.

Oudkirk, "Projenin gerçekleşmemesi halinde memnun olurduk" vurgusunda bulundu.

Basın mensuplarının ‘ABD'nin bu tutumunun Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satmak istemesine bağlı olup olmadığı' yönündeki sorusuna Oudkirk, Washington'un bu konuda jeopolitik ve enerji nedenlere dayanarak hareket ettiği yanıtını verdi.

© AP Photo / Dmitriy Lovetskiy Finlandiya, Kuzey Akım 2 için inşaat çalışmalarına izni verdi

ABD'li diplomatın yaptığı açıklamaya Almanya'dan yanıt gecikmedi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Berlin'in Kuzey Akım 2'den varsayımsal olarak vazgeçmesinin, ABD'den yaptığı sıvılaştırılmış gaz ithalatının büyümesini garantilemediğini açıkladı.

ARD televizyonuna konuşan Altmaier, "ABD satış için pazar arıyor. Bunu anlayışla karşılıyoruz ve bu gazın Almanya'ya daha kolay ulaşması için gereğini yapmaya hazırız. Fakat o, şu anda boru hattı üzerinden teslim edilen gaza göre daha pahalı olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Alman politikacı, ABD'nin işin başına kendi ekonomik çıkarlarını koyması halinde Avrupa'nın da buna benzer bir şekilde tepki vermesine hazır olması gerektiğini kaydetti.

1200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım 2 boru hattı Baltık Denizi'nin altından Rus doğalgazını Almanya'ya getirecek. Projenin öncülüğünü Rus devlet şirketi Gazprom üstleniyor. Diğer şirketler arasında enerji şirketi Uniper, Alman BASF şirketine bağlı Wintershall ve Avusturyalı OMV şirketi yer alıyor. Kuzey Akım-1 boru hattı 2011'den beri faaliyette. ABD ve başta Ukrayna olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.