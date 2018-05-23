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    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ikinci görüşmesinin fotoğrafları yayınlandı.

    Pompeo'dan 'Kuzey Kore nükleer silahları bıraksın, Amerikan yaşam biçimini biz göndeririz' mesajı

    © REUTERS / KCNA
    ABD
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    Trump'ın ertelenebileceğinden söz etmesine karşın Pompeo zirve düzenlenecek gibi hazırlıklara devam ettiklerini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı ''Nükleer silahların tam tasfiyesini sağlarsak, Amerika, Kuzey Kore halkı için yaşamı daha iyileştirecek pek çok şeyi onlara temin etmeyi oldukça becerebilecek'' dedi.

    12 Haziran'da Singapur'da yapılacak Trump-Kim zirvesi için üç hafta öncesinden hatıra parası
    © AFP 2018 / STR
    Trump, en öngörülemez zirveye üç hafta varken hatıra parası çıkardı
    Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında planlanan zirve için üç hafta öncesinden hatıra parası yayımlamasına rağmen karşılıklı gerilimin yeniden yükselmesiyle zirvenin yapılıp yapılamayacağı soru işareti.

    'ZİRVEYE TÜMÜYLE HAZIRIZ'

    Trump'ın zirvenin ertelenebileceğinden söz etmesinin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlığının zirve hazırlıklarını devam ettirdiğini söyledi.

    Nisandan beri iki kez Pyongyang'a giderek Kim ile görüşmüş olan Pompeo, gazetecilere ''Hem bizim ekibimiz hem de Beyaz Saray zirvenin 12 Haziran'da düzenlenmesi durumu için hazırlıklarına devam ediyor. Biz hiçbir şey değişmemiş şekilde göreve tümüyle hazırız'' dedi. Ancak zirvenin gerçekleşmesi ihtimaliyle ilgili tahminde bulunmayı reddetti.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Başkanı Moon Jae-in
    © REUTERS / Carlos Barria
    Güney Kore liderini ağırlayan Trump: Kuzey Kore zirvesi ertelenebilir
    'AMERİKAN YATIRIMLARI VE TEKNOLOJİSİNDEN FAYDALANABİLECEK'

    ''Kuzey Kore'nin tümüyle nükleer silahlardan arındırılmasını sağlamaya ve Kuzey Kore rejiminin artık dünyayı tehdit edemeyeceği şartların yaratılmasına bağlıyız'' vurgusu yapan Pompeo, ABD'nin geleneksel havuç-sopa diplomasisi torbasından havucu çıkardı.

    Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tümüyle vazgeçmesi durumunda Amerikan yatırımlarından ve teknolojisinden faydalanacağını vaat eden ABD Dışişleri Bakanı, bu konuyu genel bir çerçeve içinde Kim'le görüştüğünü belirtti.

    'HAYATI İYİLEŞTİRECEK PEK ÇOK ŞEYİ TEMİN ETMEYİ BECEREBİLİRİZ'

    Kim Jong-un-Moon Jae-in
    © REUTERS / Korea Summit Press Pool
    Kuzey Kore 'Provokasyon' dedi, Güney'le üst düzey görüşme askıda

    Pompeo ''Nükleer silahların tam tasfiyesini sağlarsak, Amerika, Kuzey Kore halkı için yaşamı daha iyileştirecek pek çok şeyi onlara temin etmeyi oldukça becerebilecek'' ifadelerini kullandı.

    Öncesinde, aralarındaki anlaşmayı ihlal ederek ABD ile ortak tatbikat düzenlediği gerekçesiyle Güney Kore ile görüşmeleri erteleyen Kuzey Kore, ABD'nin nükleer silahların bırakılmasına yönelik 'tek taraflı' taleplerde bulunduğunu ifade etmiş, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Kuzey Kore için Libya senaryosu tehditlerine tepki göstermişti.

    Bunun üzerine Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı görüşmenin ardından, Kuzey Kore ile zirvenin Kim'in gelecek günlerde atacağı adımlara bağlı olarak ertelenebileceğini söylemişti.

    Etiketler:
    Mike Pompeo, Kim Jong-un, Donald Trump, Kuzey Kore, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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