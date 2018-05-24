ABD'den İran'daki havayolu şirketleriyle ilişkili Türk şirketlerine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki havayolu şirketlerinden dördüyle -Mahan Air, Caspian Air, Meraj Air, Pouya Air- iş yapan kişi ve şirketlerle ilgili yaptırım kararı açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasına koşut İran'a yönelik yaptırım dalgası başlatan Hazine Bakanlığı'nın bugünkü açıklaması Türkiye'yi de etkisi altına aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın bugünkü yaptırım açıklaması Türkiye'den bir kişi ve 4 şirketi kapsıyor.

Treasury targets procurement networks and 31 aircraft associated with Mahan Air and other designated Iranian airlines: https://t.co/o9PpkTKVl4 — Treasury Department (@USTreasury) 24 Mayıs 2018

Bunlar resmi açıklamada şöyle yer aldı:

Gülnihal YEGANE, 3G LOJISTIK VE HAVACILIK HIZMETLARI LTD., OTIK AVIATION (a.k.a. OTIK HAVACILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI), RA HAVACILIK LOJISTIK VE TASIMACILIK TICARET LIMITED, TRIGRON LOJISTIK KARGO LIMITED SIRKETI…