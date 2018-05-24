ABD Temsilciler Meclisi, nükleer cehennemin kapılarını açtı

ABD'de eski ulusal güvenlik yetkilileri, nükleer silah kullanmayı 'normal' hale getireceğinden, düşük düzeyde nükleer savaş başlığı geliştirilmesinin engellenmesi için Kongre'ye çağrı yaptı. Ama Temsilciler Meclisi, Trump'ın W76 nükleer savaş başlığının düşük oranlı varyantı için istediği bütçeye onay verdi.

ABD Kongresi'nde 2019 yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) görüşülüyor. Alt kanat Temsilciler Meclisi'nde NDAA için sunulan 558 değişiklik önerisinden biri de nükleer denizaltılarda bulunan Trident II füzelerinin taşıdığı W76 nükleer savaş başlığının düşük oranlı versiyonunun geliştirilmesi için Trump yönetiminin talep ettiği bütçeye sınırlama getirilmesiydi.

DENİZDEN ATEŞLENMELİK NÜKLEER FÜZELERE RAĞBET

Dün yapılan oylamada düşük oranlı W76 üretimi finanmanının sınırlanması önerisi 188'e karşı 226 oyla reddedildi. Genelde Demokratlar sınırlamadan yana oy kullandı, ama sınırlamaya karşı çıkan Cumhuriyetçi çoğunluğun dediği oldu.

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Pentagon, şubatta yayımladığı nükleer gözden geçirme raporunda, W76 nükleer savaş başlığının düşük oranlı varyantı ile yine denizden ateşlenecek yeni bir nükleer füze geliştirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Temsilciler Meclisi'ndeki dünkü değişiklik önergesi oylaması öncesi, eski önde gelen ulusal güvenlik yetkilileri, milletvekillerine mektup göndererek W76-2 varyantının finanse edilmesinin reddedilmesi çağrısı yaptı.

PERRY, SHULTZ, CARTWRIGHT…

Mektubun 32 imzacısı arasında eski savunma bakanlarından William Perry, Ronald Reagan döneminin dışişleri bakanı George P. Shultz, eski genelkurmay başkan yardımcısı James Cartwright, Ulusal Savunma Üniversitesi'nin eski rektörlerinden Robert Gard gibi ABD'de saygı gören isimler var.

'TRUMP'A FINDIK FISTIK GİBİ GELİR'

Düşük oranlı, yani 'taktik' tabir edilen nükleer silahlar geliştirmenin peşinde koşmanın 'nükleer bir felakete kapı açacağı' uyarısı yapan mektupta, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili şu görüşe yer verildi:

''Trident için düşük oranlı savaş başlığı teklifiyle ilgili en büyük endişe, ABD Başkanı'nın bir kriz anında bunu kullanmakta kendini daha rahat hissedecek olmasıdır. Oysa nükleer silah kullanımı sözkonusu olduğunda itidal iyi bir şeydir.''

© AP Photo / Evan Vucci Trump, 'nükleer düğmeleri' yarıştırdı: Benimki daha büyük ve güçlü

Trident için olası düşük oranlı savaş başlığını 'tehlikeli, gayrimeşru, fuzuli' diye niteleyen eski ulusal güvenlik yetkilileri, ''Kongre'nin, Trump yönetiminin nükleer savaşın yolunu açacak bu riskli rotaya girmesini önleyecek gücü var. Kongre'ye bu yetkisini erlemeksizin kullanması çağrısı yapıyoruz'' dedi.

Ancak çağrıları sonuç vermedi.