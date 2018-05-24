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    Silahsız Trident II D5 füzesi denemesi, USS Nebraska balistik füze denizaltısından, Kaliforniya açıkları, 26 Mart 2018

    ABD Temsilciler Meclisi, nükleer cehennemin kapılarını açtı

    © REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge
    ABD
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    ABD'de eski ulusal güvenlik yetkilileri, nükleer silah kullanmayı 'normal' hale getireceğinden, düşük düzeyde nükleer savaş başlığı geliştirilmesinin engellenmesi için Kongre'ye çağrı yaptı. Ama Temsilciler Meclisi, Trump'ın W76 nükleer savaş başlığının düşük oranlı varyantı için istediği bütçeye onay verdi.

    ABD Başkanı'nın nükleer saldırı düzenlemek için kullanması gereken çanta
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    ABD Kongresi'nde 2019 yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) görüşülüyor. Alt kanat Temsilciler Meclisi'nde NDAA için sunulan 558 değişiklik önerisinden biri de nükleer denizaltılarda bulunan Trident II füzelerinin taşıdığı W76 nükleer savaş başlığının düşük oranlı versiyonunun geliştirilmesi için Trump yönetiminin talep ettiği bütçeye sınırlama getirilmesiydi.

    DENİZDEN ATEŞLENMELİK NÜKLEER FÜZELERE RAĞBET

    Dün yapılan oylamada düşük oranlı W76 üretimi finanmanının sınırlanması önerisi 188'e karşı 226 oyla reddedildi. Genelde Demokratlar sınırlamadan yana oy kullandı, ama sınırlamaya karşı çıkan Cumhuriyetçi çoğunluğun dediği oldu.

    ABD'nin 1956'da Bikini mercan adası üzerinde yaptığı hidrojen bombası denemesi
    © AP Photo /
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    Pentagon, şubatta yayımladığı nükleer gözden geçirme raporunda, W76 nükleer savaş başlığının düşük oranlı varyantı ile yine denizden ateşlenecek yeni bir nükleer füze geliştirilmesi gerektiğini savunmuştu.

    Temsilciler Meclisi'ndeki dünkü değişiklik önergesi oylaması öncesi, eski önde gelen ulusal güvenlik yetkilileri, milletvekillerine mektup göndererek W76-2 varyantının finanse edilmesinin reddedilmesi çağrısı yaptı.

    PERRY, SHULTZ, CARTWRIGHT…

    Mektubun 32 imzacısı arasında eski savunma bakanlarından William Perry, Ronald Reagan döneminin dışişleri bakanı George P. Shultz, eski genelkurmay başkan yardımcısı James Cartwright, Ulusal Savunma Üniversitesi'nin eski rektörlerinden Robert Gard gibi ABD'de saygı gören isimler var.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS / KCNA
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    'TRUMP'A FINDIK FISTIK GİBİ GELİR'

    Düşük oranlı, yani 'taktik' tabir edilen nükleer silahlar geliştirmenin peşinde koşmanın 'nükleer bir felakete kapı açacağı' uyarısı yapan mektupta, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili şu görüşe yer verildi:

    ''Trident için düşük oranlı savaş başlığı teklifiyle ilgili en büyük endişe, ABD Başkanı'nın bir kriz anında bunu kullanmakta kendini daha rahat hissedecek olmasıdır. Oysa nükleer silah kullanımı sözkonusu olduğunda itidal iyi bir şeydir.''

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AP Photo / Evan Vucci
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    'KONGRE TRUMP'A KARŞI YETKİSİNİ KULLANSIN'

    Trident için olası düşük oranlı savaş başlığını 'tehlikeli, gayrimeşru, fuzuli' diye niteleyen eski ulusal güvenlik yetkilileri, ''Kongre'nin, Trump yönetiminin nükleer savaşın yolunu açacak bu riskli rotaya girmesini önleyecek gücü var. Kongre'ye bu yetkisini erlemeksizin kullanması çağrısı yapıyoruz'' dedi.

    Ancak çağrıları sonuç vermedi.

    Etiketler:
    W76, Trident II, Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA), ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump, Robert Gard, James Cartwright, George P. Shultz, William Perry, ABD
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