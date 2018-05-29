ABD, Çin konusunda karar veremiyor: Ticari yaptırımlara devam edilecek

Pekin ve Washington yönetimlerinin, 'iki ülke arasındaki ticari gerilime ilişkin geçici çözüm bulunduğuna ve tansiyonun düşürüldüğüne' yönelik açıklamasından günler sonra ABD, yeni bir açıklama yaparak 'Çin'e karşı ticari yaptırımlara devam edileceğini' söyledi.

Beyaz Saray Tarafından açıklamada, ABD, Haziran'ın 15'inden itibaren, yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak ve toplamda 50 milyar dolarlık değeri bulunan Çin mallarının yer aldığı bir listenin yayınlanacağı bildirildi. Açıklamada aynı zamanda, Dünya Ticaret Örgütü'nde de Çin karşıtı davaların açılmaya devam edileceği ifade edildi.

'İHRACAT KONTROLLERİ ARTIRILACAK'

© REUTERS / Carlos Barria ABD: Çin ile ticaret savaşını beklemeye alıyoruz

Buna ek olarak, açıklamada Haziran ayı sonuna kadar Çinli bireyler ve kuruluşlar için 'endüstriyel olarak önemli teknolojinin kazanılmasıyla bağlantılı olarak' yatırım kısıtlamalarına gidileceğini ve 'ihracat kontrollerinin artırılacağını' duyurdu.

'BEKLEMEYE ALDIK' DENMİŞTİ

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Mnuchin, geçen günlerde FOX Tv'ye yaptığı açıklamalarda "Ticaret savaşını beklemeye alıyoruz. Şu anda, farklı bir çerçevede anlaşıncaya kadar gümrük vergisini beklemeye alma konusunda anlaştık" demişti.