ABD, Çin konusunda karar veremiyor: Ticari yaptırımlara devam edilecek

Beyaz Saray Tarafından açıklamada, ABD, Haziran'ın 15'inden itibaren, yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak ve toplamda 50 milyar dolarlık değeri bulunan Çin mallarının yer aldığı bir listenin yayınlanacağı bildirildi. Açıklamada aynı zamanda, Dünya Ticaret Örgütü'nde de Çin karşıtı davaların açılmaya devam edileceği ifade edildi.
'İHRACAT KONTROLLERİ ARTIRILACAK'
'BEKLEMEYE ALDIK' DENMİŞTİ
Öte yandan ABD Hazine Bakanı Mnuchin, geçen günlerde FOX Tv'ye yaptığı açıklamalarda "Ticaret savaşını beklemeye alıyoruz. Şu anda, farklı bir çerçevede anlaşıncaya kadar gümrük vergisini beklemeye alma konusunda anlaştık" demişti.
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