ABD'den Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya çelik-alüminyum tokadı

ABD Başkanı Donald Trump, fikrini değiştirmesine yönelik onca çağrıya rağmen, ülkesinin en yakın müttefiklerini yüksek gümrük vergileriyle vurdu.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya karşı çelik ve alüminyum ithalatında yüksek gümrük vergilerinin bu geceyarısından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Ross, bundan böyle AB, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 vergi uygulanacağını belirtti.

Oysa ABD ile kuzey komşusu Kanada ve güney komşusu Meksika arasında can damarı niteliğinde yaşamsal önemde pek çok ilişki var. AB üyesi ülkelerin birçoğu da aynı zamanda NATO müttefiki. Trump'ın bu inadının, Amerika kıtasını karıştırmanın ötesinde Trans Atlantik ittifakına onarılması çok zararlar vereceği yorumları yapılıyor.

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İlk tepkiyi Fransa gösterdi. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nin yüksek gümrük vergilerinin 'haksız' ve 'tehlikeli' olduğunu söyledi.

ABD'nin bunları uygulaması durumunda AB'nin gerekli tüm önlemleri alarak karşılık vereceğini dile getiren Le Maire, ''En büyük ticaret ortakları olan AB ile ticaret ihtilafına girmek isteyip istememek tümüyle ABD'li yetkililere kalmış'' dedi.

ALMANYA'YA GÖRE YASADIŞI

Ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Amerikan vergilerini yasadışı addettiklerini belirterek sert dille eleştirdi.

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Maas ''Trump'ın Önce Amerika'sına tek bir yanıtımız olabilir, o da 'birleşik Avrupa'dır'' dedi.

MERKEL: TIRMANMA DÖNGÜSÜNE GİRECEĞİZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, ABD'nin ek gümrük vergilerinin küresel ticarette gerilimin, krizin tırmanması döngüsü yaratabileceğini belirtti. Şansölye, Ross'un açıklamasının öncesinde de AB'nin ABD'ye akıllı, kararlı ve hep birlikte yanıt vereceğini dile getirdi. Merkel, ABD'nin ek gümrük vergisinin Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarıyla örtüşmediğine işaret etti.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de ''Dünya ticareti için kötü bir gün'' tepkisini gösterdi.

ABD'nin ilave vergilerini 'tümüyle kabul edilemez' diye niteleyen Juncker, ''AB, bunun haksızlık olduğuna ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğuna inanıyor. Bu açık ve basit bir şekilde korumacı politikadır. ABD, bize DTÖ'de kendisine dava açmak ve Amerikan mamüllerine ilave vergi getirmekten başka çare bırakmıyor. Uluslararası ticaret hukukuna tam uyarak AB'nin çıkarlarını savunacağız''

AB'NİN MİSİLEME PLANI HAZIR

AB, misilleme olarak, Amerikan ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. Plana göre yaklaşık 3 milyar euro tutarındaki ürünlere yönelik ek gümrük vergisi, ABD'den ithal edilen viski, motosiklet ve kot pantolon gibi ürünleri kapsayacak.

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Bugün Fransız sağının gazetesi Le Figaro'da yayımlanan röportajda Ross, AB ile ticaret savaşı istemediklerini söyleyerek şöyle devam etti:

''Misilleme önlemleri alıp almama kararı Avrupa Birliği'ne ait. Eğer alırsa bir sonraki soru şu olur: Trump buna nasıl tepki verecektir? Çin misilleme yapmaya karar verdiğindeki tepkisini gördünüz. Eğer taraflar arasında gerilim tırmanırsa AB misilleme uygulama kararı aldığından ötürüdür.''

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Ancak ABD'nin en yakın müttefiklerini vurarak ticaret savaşlarını başlatmasına kaçınılmaz gözüyle bakılıyor. Dünya tarihinde ticaret savaşlarını büyük güçler arası savaşların takip ettiği bir eğilim gözlemlemek mümkün.

TRUMP: TİCARET SAVAŞLARI İYİDİR

Daha önce Trump yüksek ek gümrük vergisi kararına gelen tepkiler üzerine AB ve diğer bazı ülkeler için 1 Haziran'a dek bir aylık muafiyet süresi tanımıştı. Bu geceyarısı sürenin dolması öncesinde muafiyetin uzatılmayacağı netleşti.

Trump'ın kararı karşısında ticaret savaşı uyarısı yapmış olan Alman hükümeti kendisinden ''Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır'' yanıtını almıştı.