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    Kanada Başbakanı Justin Trudeau-ABD Başkanı Donald Trump

    Kanada'ya gümrük duvarını savunan Trump, 'Beyaz Saray'ı yakan siz Kanadalılar değil miydiniz' dedi

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    Bugüne dek ABD'nin girdiği her savaşa katılmış Kanada'ya ulusal güvenlik gerekçesiyle gümrük duvarlarını yükselten Trump, buna tepki gösteren Trudeau'ya şöyle dedi: ''1814'te Beyaz Saray'ı yakan siz Kanadalılar değil miydiniz?''

    ArcelorMittal çelik fabrikası, Gent, Belçika
    © REUTERS / Yves Herman
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmelerinden ''Sosis gibi, içinde ne olduğunu hiç açıklamayayım daha iyi'' diye söz etmesi, boşuna değil.

    Trump, ithal çelik-alüminyuma yüzde 25-10 ilave gümrük vergisi uygulamasına ABD'nin kuzey komşusu ve sıkı müttefiği Kanada'yı dahil etmesine tepki gösteren Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile manşetlere çıkan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Trump, telefonda kendisine sitem eden Trudeau'ya ''Beyaz Saray'ı yakan siz Kanadalılar değil miydiniz'' dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2018 / MANDEL NGAN
    ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki yağdı
    1814'TE WASHINGTON'I YAKANLAR KİMDİ?

    Bahsettiği, ABD ile sömürgeci İngiliz güçleri arasındaki 1812 Savaşı. 1814'te İngiliz güçleri, Washington DC'yi işgal edip Beyaz Saray, ABD Kongresi binası (Capitol) ve Amerikan hükümeti binalarını yakmıştı.

    Gelgelelim Kanada o zaman bağımsız devlet değildi, İngiliz sömürgesiydi ve bu sıfatla savaşta yer almıştı. Üstelik tarih kitaplarına göre Washington DC'yi yakanlar, Büyük Britanya'dan gönderilen askerlerdi.

    1813'TE ABD TORONTO'YU YAKTIĞINDAN…

    Ancak 1813'te ABD, bugünkü adıyla Toronto olan York'u yakmış olduğundan, Kanadalılar arasında ''Washington'ı nasıl yakmıştık'' tarzı espriler yaygın.

    Hatta geçen ay eski Kanada Başbakanı Kim Campbell ''Ahh o eski güzel 1812 Savaşı, Washington'ı yaktığımız'' diye tweetlemişti.

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau boks ringinde.
    © REUTERS / CARLO ALLEGRI
    Trudeau: Kanada ABD Başkanının kum torbası değil
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    ​Trump'ın ise Trudeau'ya ''Beyaz Saray'ı siz yakmamış mıydınız'' sözlerini ciddi ciddi mi sarf ettiği, yoksa espri mi yaptığı netleşmedi.

    CNN'nin haberine göre Kanada Başbakanı telefonun öbür yanından gümrük duvarlarına çok sert tepki gösterdi. Trudeau, Trump'a ''Ek gümrük vergilerini ulusal güvenlik meselesi olarak nasıl haklı gösterebiliyorsunuz? Kanada ile ticareti ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi olarak görmek, saçmalığın dikalası'' dedi.

    Haberin patlak vermesi üzerine Kanadalıların şimşeklerini çeken ABD Başkanı'na, sosyal medya kullanıcıları, bahsettiği olaydan 50 küsur yıl sonra Kanada'nın bağımsızlığını kazandığını ve tüm bunların üzerinden 200 küsur yıl geçtiğini hatırlattı.

    Etiketler:
    Justin Trudeau, Donald Trump, Kanada, ABD
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