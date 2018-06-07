Kanada'ya gümrük duvarını savunan Trump, 'Beyaz Saray'ı yakan siz Kanadalılar değil miydiniz' dedi

Bugüne dek ABD'nin girdiği her savaşa katılmış Kanada'ya ulusal güvenlik gerekçesiyle gümrük duvarlarını yükselten Trump, buna tepki gösteren Trudeau'ya şöyle dedi: ''1814'te Beyaz Saray'ı yakan siz Kanadalılar değil miydiniz?''

© REUTERS / Yves Herman ABD çelik-alüminyum tokadı attı, Avrupa Birliği rest çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmelerinden ''Sosis gibi, içinde ne olduğunu hiç açıklamayayım daha iyi'' diye söz etmesi, boşuna değil.

Trump, ithal çelik-alüminyuma yüzde 25-10 ilave gümrük vergisi uygulamasına ABD'nin kuzey komşusu ve sıkı müttefiği Kanada'yı dahil etmesine tepki gösteren Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile manşetlere çıkan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, telefonda kendisine sitem eden Trudeau'ya ''Beyaz Saray'ı yakan siz Kanadalılar değil miydiniz'' dedi.

© AFP 2018 / MANDEL NGAN ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki yağdı

Bahsettiği, ABD ile sömürgeci İngiliz güçleri arasındaki 1812 Savaşı. 1814'te İngiliz güçleri, Washington DC'yi işgal edip Beyaz Saray, ABD Kongresi binası (Capitol) ve Amerikan hükümeti binalarını yakmıştı.

Gelgelelim Kanada o zaman bağımsız devlet değildi, İngiliz sömürgesiydi ve bu sıfatla savaşta yer almıştı. Üstelik tarih kitaplarına göre Washington DC'yi yakanlar, Büyük Britanya'dan gönderilen askerlerdi.

The War of 1812 is trending proving once again that 2018 is insane. — Roland Scahill (@rolandscahill) 6 Haziran 2018

1813'TE ABD TORONTO'YU YAKTIĞINDAN…

Ancak 1813'te ABD, bugünkü adıyla Toronto olan York'u yakmış olduğundan, Kanadalılar arasında ''Washington'ı nasıl yakmıştık'' tarzı espriler yaygın.

Hatta geçen ay eski Kanada Başbakanı Kim Campbell ''Ahh o eski güzel 1812 Savaşı, Washington'ı yaktığımız'' diye tweetlemişti.

Good old War of 1812 when we burned Washiington! https://t.co/Y1k5Sxu3wZ — Kim Campbell (@AKimCampbell) 1 Haziran 2018

© REUTERS / CARLO ALLEGRI Trudeau: Kanada ABD Başkanının kum torbası değil

​Trump'ın ise Trudeau'ya ''Beyaz Saray'ı siz yakmamış mıydınız'' sözlerini ciddi ciddi mi sarf ettiği, yoksa espri mi yaptığı netleşmedi.

CNN'nin haberine göre Kanada Başbakanı telefonun öbür yanından gümrük duvarlarına çok sert tepki gösterdi. Trudeau, Trump'a ''Ek gümrük vergilerini ulusal güvenlik meselesi olarak nasıl haklı gösterebiliyorsunuz? Kanada ile ticareti ABD'ye ulusal güvenlik tehdidi olarak görmek, saçmalığın dikalası'' dedi.

Haberin patlak vermesi üzerine Kanadalıların şimşeklerini çeken ABD Başkanı'na, sosyal medya kullanıcıları, bahsettiği olaydan 50 küsur yıl sonra Kanada'nın bağımsızlığını kazandığını ve tüm bunların üzerinden 200 küsur yıl geçtiğini hatırlattı.

But Upper and Lower "Canada" was a "BRITISH" colony not the seperate country it became in 1867, still under British control. Every decision made and action taken was under British control. Therefore, Britain attacked and sacked the WH, NOT Canada The War of 1812 was UK vs America — Brent Dicks (@BrentDicks) 7 Haziran 2018

YES TRUMP, CANADA, WHICH BECAME A COUNTRY IN 1867, WAS RESPONSIBLE FOR BURNING DOWN THE WHITE HOUSE DURING THE WAR OF 1812 https://t.co/uEasBjVgbN — Roseanne (@mncpxiedrmwitch) 7 Haziran 2018

It took 206 years, but finally we have a President that is willing to hold Canada accountable for the British burning down the White House. The War Of 1812 #NeverForget — Chief (@BarstoolChief) 6 Haziran 2018

As we speak some young Republican researcher is Googling frantically to see if any British-Canadian units did in fact participate in the War of 1812. — Glenn Thrush (@GlennThrush) 6 Haziran 2018