Trump'tan 'gümrük vergisine tepki' uyarısı: Karşılık verirlerse hata yaparlar

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G-7 ile Avrupa Birliği (AB) liderlerini bir araya getiren G-7 Liderler Zirvesi, ikinci gününde devam etti. Kanada'nın Quebec City kentinin Charlevoix beldesinde düzenlenen 44'üncü G-7 Liderler Zirvesi'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da yapacağı görüşme için Singapur'a hareket etmek üzere erken ayrılan Trump, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Trump, zirvede başta ticari ilişkiler, düzensiz göç ve İran nükleer tehdidi olmak üzere bir dizi konu üzerine oldukça başarılı görüşmeler yaptıklarını söyledi. Başka ülkelerin ABD'nin ithal ürünlere vergi uygulamamasından on yıllarca faydalandığını belirten Trump, "Diğer ülkelerden, Amerikan ihracat mallarının piyasalarına adil ve eşit bir şekilde girmesini sağlamalarını istiyoruz" diye konuştu.
ABD ile diğer ülkeler arasındaki dış ticarette söz konusu olan eşitsizliğin, ABD'nin geçmiş liderlerinden kaynaklandığını ifade eden Trump, şöyle devam etti: "Biz ülke olarak geçen yıl ticarette 807 milyar dolar kaybettik. Bu gülünç ve kabul edilemez. Dolasıyla onlar değil bizim liderlerimiz suçlu. Aslında kendi ülkeleri için çok iyi olan ancak ABD için çok kötü olan bu ticaret anlaşmalarının bu denli çılgınca imzalatmayı başardıkları için başka ülke liderlerini tebrik ediyorum ama bu günler artık geride kaldı."
Bazı ülkelerin ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına vergi uygulamasına karşı adım atmayı planladıklarına ilişkin soruya yanıt veren Trump, "Karşılık verirlerse hata yaparlar." uyarısında bulundu.
Kısa bir süre içerisinde Singapur'a gitmek üzere yola çıkacağını aktaran Trump, "Bir barış görevinde olacağım. Kalbimizde, gerçekten kendi kalbimde, dünyadaki milyonlarca insanın kalbini taşıyor olacağım." dedi.
Kore Yarımadasının nükleerden arındırılması gerektiğinin altını çizen Trump, bunun sağlanması durumunda Kuzey Kore'nin kısa süre içerisinde muhteşem bir yer olacağını söyledi.
Kim ile görüşmesini "tek seferlik" olarak niteleyen Trump, "Bu fırsatı bir daha olmayacak. Kendisi, ailesi ve halkı için gerçekten çok olumlu bir şey yapacağına inanıyorum" dedi.
Cuma günü Kanada'ya hareketinden önce Rusya'nın G-7'ye tekrar dahil edilmesine ilişkin açıklamaları hatırlatılarak bu konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediği sorulması üzerine Trump, Putin ile görüşmediğini ancak Rusya'yı gruba dahil etmenin G-7 için kazanç olacağını söyledi. G-7 ülkeler grubunu tekrar G-8 olarak görmek istediğini belirten Trump, "Dünyaya barış getirmeye çalışıyoruz. Oyun oynama peşinde değiliz." ifadelerini kullandı.
G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor. 1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlanmıştı.
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