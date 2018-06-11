Kayıt
14:06 11 Haziran 2018
Ankara+ 28°C
İstanbul+ 27°C
Canlı Yayın
    Arama
    Kanada Başbakanı Trudeau, Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı May ve ABD Başkanı Trump

    Trump, G7 zirvesi sonrası müttefiklere, AB'ye ve Trudeau'ya öfkeli

    © REUTERS / Adam Scotti
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 10

    ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunda biten G7 zirvesinin ardından, bugün NATO müttefikleri, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yönelik öfkeli mesajlar attı. Zirvenin sonuç bildirgesinden çekileceğini bildiren Trump, Trudeau'nun açıklamaları için 'dürüstlükten uzak ve zayıf' ifadelerini kullandı.

    Merkel ve Trump'ın G7 zirvesindeki fotoğrafı sosyal ağları salladı
    © AFP 2018 /
    Merkel ve Trump'ın G7 zirvesindeki fotoğrafı sosyal ağları salladı: 'Bin kelimeye bedel'
    Zirveden erken ayrılan Trump'ın ortak bildiriyi imzalamayacağını duyurması, ABD ile en yakın müttefikleri arasındaki ticaret savaşı konusunda kırılgan da olsa bir görüş birliği beklentisini tamamen yıktı.

    Trump cumartesi günü Trudeau'nun ABD'nin alüminyum ve çeliğe getirdiği ek gümrük vergilerini 'küçük düşürücü' olarak tanımlaması sonrası karşı yaptırımların duyurusunu yapmış ve ABD Temsilciler Meclisi'nden  G7 zirvesinin sonuç bildirgesini tanımamasını istemişti. 

    'KARŞILIKLI OLMAYACAKSA ADİL TİCARETE BUNDAN SONRA APTAL TİCARET DEMEK GEREKECEK'

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarın yapacağı zirve görüşmesi için Singapur'a hareket eden Trump attığı bir Twitter mesajında, "Eğer karşılıklı olmayacaksa, adil ticarete bundan sonra aptal ticaret demek gerekecek" dedi.

    Trump mesajını "Kanada'ya göre onlar ABD ile ticaretten yaklaşık 100 milyar dolar elde etti. (Sanırım bunla övünüyorlardı ve yakalandılar) Asgari miktar 17 milyar dolar.  Süt ürünlerinde bizden alınan vergi yüzde 270. Sonra bunu yüksek sesle söyleyince Justin (Trudeau) inciniyor!" dedi.

    TRUMP'DAN TRUDEAU'YA: DÜRÜSTLÜKTEN UZAK

    Quebec'te yapılan G7 zirvesinin ev sahibi Trudeau'yu da eleştiren Trump " Kanada Başbakanı Trudeau G7 toplantılarında önce kibar ve sessizdi. Ancak ben ayrılınca basın toplantısında 'ABD'nin gümrük vergileri küçük düşürücü' ve 'itilip kakılmayacağız' dedi. Çok zayıfça ve dürüstlükten uzak Bizim gümrük vergilerimiz onların süt ürünlerindeki yüzde 270'lik gümrük vergisine bir yanıttı" ifadelerini kullandı.

    'AB, ORDU İÇİN DAHA FAZLA ÖDEME YAPMALI'

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau-ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump'ın danışmanından Trudeau'ya: Cehennemde özel yeri var
    ​Trump sözlerini şöyle sürdürdü: "Neden ben ABD Başkanı olarak, bizim çiftçimiz, işçimiz ve vergi verenimiz büyük ve adil olmayan bedeller öderken, diğer ülkelerin on yıllarca sürdürdüğü aşırı düzeydeki ticaret fazlasını sürdürmesine izin vereyim? ABD halkı için hiç adil değil. 800 milyar dolarlık ticaret fazlası…Buna ek olarak ABD, bizi ticarette kazıklayan aynı ülkeleri koruyan NATO harcamalarının tamamına yakınını ödüyor. (NATO harcamalarının sadece bir kısmını ödüyorlar ve gülüyorlar) Avrupa Birliği'nin 151 milyar dolarlık ticaret ticaret fazlası ve AB ordu için daha fazla ödeme yapmalı."

    'AVRUPA'YI KORUYORUZ ARDINDAN TİCARETTE ADİL OLMAYAN ŞEKİLDE KAZIKLANIYORUZ. DEĞİŞİM GELİYOR'

    Mesajlarında " Almanya NATO'ya gayri safi milli hasılasının yüzde 1'ini yavaşça öderken, biz çok daha fazla olan gayri safi yurtiçi hasılamıızın yüzde 4'ünü ödüyoruz. Kimse bunun mantıklı olduğu düşünüyor mu? Avrupa'yı büyük ekonomik kayıplarda koruyoruz, ki bu iyi bir şey, ancak ardından ticarette adil olmayan şekilde kazıklanıyoruz. Değişim geliyor" diyen Trump "Üzgünüm, dost ya da düşmanlarımızın artık bizden ticaret konusunda faydalanmasına izin veremeyiz. Önce ABD'li işçiye önem vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

    ​ZİRVEDE NE OLMUŞTU?

    G7 Zirvesi
    © AA / Handout / Thierry Quenette
    G7 liderlerinden ortak bildiri
    Zirvenin kapanışını düzenlediği basın toplantısı ile duyuran ve aynı zamanda G7 Dönem Başkanı da olan Kanada Başbakanı Trudeau, Kanada heyetinin son dakika lobicilik çabaları sonrası, tüm liderlerin ortak bir zirve tebliğini kabul ettiklerini söylemişti.

    G7 ortak bildirgesinde ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya liderlerinin 'özgür, adil ve karşılıklı çıkara dayalı bir ticaret ve korumacılıkla mücadele' için duyulan ihtiyaç konusunda görüş birliğinde oldukları belirtilmişti.

    ABD'nin ticaret konusunda cezalandırıcı önlemelerden yana tavrını değiştirmemiş olmasına rağmen bildirgede, "Gümrük vergileri engellerini, gümrük vergisi dışı engelleri ve sübvansiyonları azaltmaya çaba gösteriyoruz" denilmişti.

    Trump'ın ticaret ortaklarına karşı sert çıkışları ve Kuzey Kore'nin nükleer sorununu çözmesinin, Kasım ayında yapılacak kısmi Kongre seçimlerinde seçmenleri etkileyip etkilemeyeceği belli değil.

    Kuzey Kore gibi dış politika sorunları genellikle Amerikan seçimlerinde önemli rol oynamıyor. Trump'ın bugünkü mesajlarıyla NATO müttefiklerine, AB'ye ve Kanada'ya karşı şaşırtıcı sertlikteki saldırıları 'Önce ABD' gündemini destekleyen seçmeni memnun etmeye yönelik olduğu düşünülüyor.

    İlgili konular:

    Putin'den, Trump'ın 'G7'de Rusya da olmalı' çağrısına yanıt: Çıkan biz değildik
    Trump, Trudeau ve Macron'la G7 Zirvesi'nde gümrük vergisi kararını görüştü
    G7 zirvesi kavga gürültüyle açılıyor
    Etiketler:
    Korumacılık, Gümrük vergisi, Ticaret, G7 Zirvesi, NATO, Justin Trudeau, Donald Trump, AB, Kanada, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Nusret'in külliyesi açıldı
    Nusret'in külliyesi açıldı
    Karikatür
    G7 başlamadan kavgalar başladı
    İnfografik
    Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam