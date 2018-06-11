Trump, G7 zirvesi sonrası müttefiklere, AB'ye ve Trudeau'ya öfkeli

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonunda biten G7 zirvesinin ardından, bugün NATO müttefikleri, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yönelik öfkeli mesajlar attı. Zirvenin sonuç bildirgesinden çekileceğini bildiren Trump, Trudeau'nun açıklamaları için 'dürüstlükten uzak ve zayıf' ifadelerini kullandı.

Zirveden erken ayrılan Trump'ın ortak bildiriyi imzalamayacağını duyurması, ABD ile en yakın müttefikleri arasındaki ticaret savaşı konusunda kırılgan da olsa bir görüş birliği beklentisini tamamen yıktı.

Trump cumartesi günü Trudeau'nun ABD'nin alüminyum ve çeliğe getirdiği ek gümrük vergilerini 'küçük düşürücü' olarak tanımlaması sonrası karşı yaptırımların duyurusunu yapmış ve ABD Temsilciler Meclisi'nden G7 zirvesinin sonuç bildirgesini tanımamasını istemişti.

'KARŞILIKLI OLMAYACAKSA ADİL TİCARETE BUNDAN SONRA APTAL TİCARET DEMEK GEREKECEK'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yarın yapacağı zirve görüşmesi için Singapur'a hareket eden Trump attığı bir Twitter mesajında, "Eğer karşılıklı olmayacaksa, adil ticarete bundan sonra aptal ticaret demek gerekecek" dedi.

Trump mesajını "Kanada'ya göre onlar ABD ile ticaretten yaklaşık 100 milyar dolar elde etti. (Sanırım bunla övünüyorlardı ve yakalandılar) Asgari miktar 17 milyar dolar. Süt ürünlerinde bizden alınan vergi yüzde 270. Sonra bunu yüksek sesle söyleyince Justin (Trudeau) inciniyor!" dedi.

Fair Trade is now to be called Fool Trade if it is not Reciprocal. According to a Canada release, they make almost 100 Billion Dollars in Trade with U.S. (guess they were bragging and got caught!). Minimum is 17B. Tax Dairy from us at 270%. Then Justin acts hurt when called out! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Haziran 2018

TRUMP'DAN TRUDEAU'YA: DÜRÜSTLÜKTEN UZAK

Quebec'te yapılan G7 zirvesinin ev sahibi Trudeau'yu da eleştiren Trump " Kanada Başbakanı Trudeau G7 toplantılarında önce kibar ve sessizdi. Ancak ben ayrılınca basın toplantısında 'ABD'nin gümrük vergileri küçük düşürücü' ve 'itilip kakılmayacağız' dedi. Çok zayıfça ve dürüstlükten uzak Bizim gümrük vergilerimiz onların süt ürünlerindeki yüzde 270'lik gümrük vergisine bir yanıttı" ifadelerini kullandı.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Haziran 2018

'AB, ORDU İÇİN DAHA FAZLA ÖDEME YAPMALI'

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump'ın danışmanından Trudeau'ya: Cehennemde özel yeri var

Why should I, as President of the United States, allow countries to continue to make Massive Trade Surpluses, as they have for decades, while our Farmers, Workers & Taxpayers have such a big and unfair price to pay? Not fair to the PEOPLE of America! $800 Billion Trade Deficit… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Haziran 2018

….And add to that the fact that the U.S. pays close to the entire cost of NATO-protecting many of these same countries that rip us off on Trade (they pay only a fraction of the cost-and laugh!). The European Union had a $151 Billion Surplus-should pay much more for Military! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Haziran 2018

​Trump sözlerini şöyle sürdürdü: "Neden ben ABD Başkanı olarak, bizim çiftçimiz, işçimiz ve vergi verenimiz büyük ve adil olmayan bedeller öderken, diğer ülkelerin on yıllarca sürdürdüğü aşırı düzeydeki ticaret fazlasını sürdürmesine izin vereyim? ABD halkı için hiç adil değil. 800 milyar dolarlık ticaret fazlası…Buna ek olarak ABD, bizi ticarette kazıklayan aynı ülkeleri koruyan NATO harcamalarının tamamına yakınını ödüyor. (NATO harcamalarının sadece bir kısmını ödüyorlar ve gülüyorlar) Avrupa Birliği'nin 151 milyar dolarlık ticaret ticaret fazlası ve AB ordu için daha fazla ödeme yapmalı."

'AVRUPA'YI KORUYORUZ ARDINDAN TİCARETTE ADİL OLMAYAN ŞEKİLDE KAZIKLANIYORUZ. DEĞİŞİM GELİYOR'

Mesajlarında " Almanya NATO'ya gayri safi milli hasılasının yüzde 1'ini yavaşça öderken, biz çok daha fazla olan gayri safi yurtiçi hasılamıızın yüzde 4'ünü ödüyoruz. Kimse bunun mantıklı olduğu düşünüyor mu? Avrupa'yı büyük ekonomik kayıplarda koruyoruz, ki bu iyi bir şey, ancak ardından ticarette adil olmayan şekilde kazıklanıyoruz. Değişim geliyor" diyen Trump "Üzgünüm, dost ya da düşmanlarımızın artık bizden ticaret konusunda faydalanmasına izin veremeyiz. Önce ABD'li işçiye önem vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Sorry, we cannot let our friends, or enemies, take advantage of us on Trade anymore. We must put the American worker first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 Haziran 2018

​ZİRVEDE NE OLMUŞTU?

© AA / Handout / Thierry Quenette G7 liderlerinden ortak bildiri

Zirvenin kapanışını düzenlediği basın toplantısı ile duyuran ve aynı zamanda G7 Dönem Başkanı da olan Kanada Başbakanı Trudeau, Kanada heyetinin son dakika lobicilik çabaları sonrası, tüm liderlerin ortak bir zirve tebliğini kabul ettiklerini söylemişti.

G7 ortak bildirgesinde ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya liderlerinin 'özgür, adil ve karşılıklı çıkara dayalı bir ticaret ve korumacılıkla mücadele' için duyulan ihtiyaç konusunda görüş birliğinde oldukları belirtilmişti.

ABD'nin ticaret konusunda cezalandırıcı önlemelerden yana tavrını değiştirmemiş olmasına rağmen bildirgede, "Gümrük vergileri engellerini, gümrük vergisi dışı engelleri ve sübvansiyonları azaltmaya çaba gösteriyoruz" denilmişti.

Trump'ın ticaret ortaklarına karşı sert çıkışları ve Kuzey Kore'nin nükleer sorununu çözmesinin, Kasım ayında yapılacak kısmi Kongre seçimlerinde seçmenleri etkileyip etkilemeyeceği belli değil.

Kuzey Kore gibi dış politika sorunları genellikle Amerikan seçimlerinde önemli rol oynamıyor. Trump'ın bugünkü mesajlarıyla NATO müttefiklerine, AB'ye ve Kanada'ya karşı şaşırtıcı sertlikteki saldırıları 'Önce ABD' gündemini destekleyen seçmeni memnun etmeye yönelik olduğu düşünülüyor.