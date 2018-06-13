Kanada Başbakanı Trudeau için 'Cehennemde özel yeri var' diyen Trump'ın danışmanı özür diledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret danışmanı Peter Navarro, G7 zirvesinde ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi politikasını eleştiren Kanada Başbakanı Justin Trudeau için 'Cehennemde özel yeri var' ifadesini kullandığı için özür diledi.

Wall Street Journal gazetesinin düzenlediği bir konferansta konuşan Navarro "Yaptığım bir hatayı düzeltmeme izin verin. O mesajı iletirken kullandığı dil yakışıksızdı" dedi.

White House trade official Peter Navarro apologizes for insulting Canada’s Trudeau https://t.co/2jhDcBTadq pic.twitter.com/a8MxQza6rd — The Wall Street Journal (@WSJ) June 12, 2018

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© REUTERS / Jonathan Ernst Trump'ın danışmanından Trudeau'ya: Cehennemde özel yeri var

Trump, Quebec'teki G7 zirvesi sonrası Trudeau'nun 'Kanada'nın ABD ile ticaret ilişkilerinde itilip kakılmasına izin vermeyeceğini' söylemesi ve ülkesinin gerekli önlemleri alacağını belirtmesi nedeniyle öfkelenmişti.

Fox News Sunday'in yayınına katılan Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi Direktörü Navarro ise "Başkan Trump'la kötü niyetli diplomasi kuran ve onu arkasından bıçaklamaya çalışan tüm yabancı liderler için cehennemde özel bir yer var. Kötü niyetli Justin Trudeau, göstermelik basın konferansıyla bunu yaptı" demişti.

ABD Başkanı Trump, Trudeau'nun kendisi zirveden ayrıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergilerini eleştirmesi üzerine G7 Sonuç Bildirgesi'ni imzalamayacağını açıklamış ve sosyal medyadan "Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD gümrük vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf" paylaşımını yapmıştı.

TRUMP: BUNU YAPAMAZSINIZ

© AFP 2018 / Don Emmert Kanada Parlamentosu'ndan ABD'ye kınama

Dün de Trudeau'ya yönelik suçlamalarını sürdüren Trump, Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un birlikte gerçekleştirdiği zirve sonrası Kanadalı liderin ABD Başkanı'nın zirve sonrası basın toplantılarını Air Force One uçağındaki televizyonundan takip ettiğini fark edemediğini öne sürerek "Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile iyi bir ilişkim var. Basın toplantısı sırasında uçakta olacağımı ve toplantıyı izlemeyeceğimi düşündü. Öğrendi ki bu davranış Kanada halkı için pahalıya mal olacak. Bunu yapamazsınız" demişti.

Trudeau'nun sözcüsü Navarro'nun özrü konusunda bir açıklama yapmazken, ABD'nin eski Kanada Büyükelçisi Bruce Heyman "Navarro, yabancı bir ülke liderinin cehenneme gitmesi gerektiğini söyleyerek çizgiyi aştı. Ne kadar kızgın olduğunuz umurumda değil, ne kadar kızarsanız kızın, bir çeşit askeri çarpışmaya hazırlanmanız haricinde bir başka ülkenin liderine bu şekilde davranmazsınız" yorumunu yaptı.