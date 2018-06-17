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21:09 17 Haziran 2018
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    A new set of software problems may mean yet another series of delays for the F-35 fighter, already the most expensive and troublesome military equipment project in US history.

    Mattis'e 'Türkiye'ye F-35 teslimatını durdurun' mektubu

    © Flickr/ US Air Force
    ABD
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    Türkiye'ye ilk yeni nesil F-35 teslimatının yapılmasına günler kala, ABD Temsilciler Meclisi'nin 44 üyesi, Savunma Bakanı Jim Mattis'e teslimatın durdurulması için mektup gönderdi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    ABD Dışişleri yetkilisi: Türkiye Rusya'dan silah alırsa F-35 programından çıkarılabilir
    ABD Kongresinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması ve bu kapsamda ortak üretilen F-35 savaş uçaklarının teslim edilmemesine yönelik girişimlere bir yenisi eklendi.

    Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde törenle yapılacak teslime günler kala, ABD Temsilciler Meclisi'nin üyesi Savunma Bakanı James Mattis'e bir mektup gönderdi.

    Mektupta 'tasavvur edilemez' diye nitelenen Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulması talep edildi.

    ASKERİ SIRLAR UYARISI

    Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat vekillerin imza attığı mektupta, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı bir ortamda F-35'lerin teslimatının ABD ve NATO'nun askeri sırlarının Moskova’nın eline geçme riski yaratacağı iddia edildi.

    F-35
    © REUTERS /
    Rus uzman: ABD, Türkiye’deki F-35 teknolojisinin Rusya’nın eline geçebileceğinden korkuyor
    İSRAİL-KIBRIS GEREKÇELERİ EKLENDİ

    Temsilciler Meclisi’nin 24 Mayıs’ta onayladığı 2019 mali yılına dair yetkilendirme yasasında F-35’lerin teslimatının engellenmesi için sunulan gerekçelere bu mektupta İsrail ve Kıbrıs’la ilgili yeni gerekçelerin eklenmesi dikkat çekti.

    ERDOĞAN'A ELEŞTİRİ BOMBARDIMANI

    Savunma Bakanı Jim Mattis'e hitaben 15 Haziran'da gönderilen mektubun satırbaşları şöyle:

    * Türkiye, dünyanın her yanında ABD’nin çıkarlarını baltalayacak işler yapıyor.

    F-35
    © AFP 2018 / Jack Guez
    ABD Hava Kuvvetleri: Türkiye'nin F-35'leri S-400’lere yakın bir yerde tutmasını istemeyiz
    'İLİŞKİLERİ TAMAMEN AŞINDIRDI'

    * Amerikan çıkarlarına karşı tekrarlanan askeri adımlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın insan hakları ve demokrasiyi gerileten merhametsiz yönetimi ve Rusya ile stratejik ortaklık kurma konusundaki açık niyeti, Türk-Amerikan ilişkilerini tamamen aşındırdı.

    * Kaygımız, F-35 satışının, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaya hazırlandığı bir ortamda gerçekleşiyor olması. ABD ve NATO, Türkiye’yi, S-400’lerin F-35 uçaklarıyla entegrasyonunun, en sıkı korunan askeri sırlarımızın baş düşmanımıza ifşa edilmesi tehdidine neden olduğu konusunda uyardı.

    İsrail'in Hatzerim Hava Üssü'nde pilotların mezuniyet töreni
    © AFP 2018 / Jack Guez
    'İsrail, Türkiye'ye F-35 verilmemesi için ABD ile pazarlıkta'
    'ERDOĞAN'A GÜVENİLMEZ, WASHINGTON'DA KORUMALARINI SALDI'

    * Türkiye, Amerikan topraklarında dahi güç kullanımında kendini kısıtlayacağı konusunda güvenilmez olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanı, 16 Mayıs 2017’de Washington  ziyareti sırasında korumalarını barışçı protestocuların üzerine saldı. Bu saldırı Temsilciler Meclisi tarafından kınandı ve Kongre, Erdoğan’ın korumalarına tabanca satışını engelledi.

    'ERDOĞAN ABD'Yİ KÜÇÜMSÜYOR'

    * Bu utanmaz saldırı ve Türkiye’nin devam eden soruşturmada işbirliği yapmayı reddetmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’yi ve bizim demokratik değerlerimizi küçümsediğini ortaya koyuyor.

    İsrail Hava Kuvvetleri F-35 savaş uçağı Hatzerim Hava Üssü
    © REUTERS / Amir Cohen
    Türkiye'nin üreticilerinden olmasına rağmen alımında engellerle karşılaştığı F-35'i savaşta kullanan ilk ülke İsrail oldu
    'ŞİDDET İÇEREN OTORİTERLİK İHRACI'

    * Bu, aynı zamanda, Türkiye’nin şiddet içeren bir otoriterliği uygulayan ve ihraç eden bir ülke olduğunu gösteriyor.

    'ABD'NİN İSRAİL GİBİ MÜTTEFİKLERİ DE HEDEFTE'

    * ABD’ye yönelik tehditlerine ek olarak Türkiye, ABD’nin müttefiklerini hedef almayı da sıradan bir uygulama haline getirdi. Erdoğan, ‘terörist devlet’ dediği İsrail’i azarladı ve Kudüs’teki büyükelçilik açılışına misilleme olarak ABD ve İsrail’deki büyükelçilerini geri çekti.

    F-35
    © REUTERS /
    F-35’lerin Türkiye’ye teslimatını engellemek için ABD Kongresi’ne yasa tasarısı sunuldu
    GÜNEY KIBRIS'IN TEK TARAFLI SONDAJLARINA DESTEK

    * Türkiye, Yunanistan’ı tahrik etmeye ve sınır ihlali yapmaya da devam ediyor. 40 yılı aşkındı Kıbrıs’ı yasadışı olarak işgal ettiği gibi, son dönemde Kıbrıs’ın egemenliğine yönelik ihlalleri daha küstah bir hal aldı. Türkiye, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) doğalgaz aramalarının engellenmesi için İtalyan gemilerine karşı askeri gemilerini gönderdi. ExxonMobil tarafından yapılacak aramaları engellemek için de kendi arama gemilerini göndererek gerilimi derinleştireceği sinyali verdi. AB resmi bir adım atarak Türkiye’yi yasadışı eylemleri nedeniyle suçladı. Türkiye ise, düşmanlarımız Rusya ve İran’la stratejik bir yakınlaşmaya yöneldi.

    '15 TEMMUZ SONRASI KEYFİ TUTUKLAMA, İŞTEN ÇIKARMALAR'

    F-35
    © REUTERS /
    Kardak geriliminin ardından Yunanistan'dan F-35 bütçesi
    * Darbe girişiminden beri Türkiye 160 bin vatandaşını keyfi olarak tutukladı. Keyfi tutuklamalar ve düzmece mahkemeler otoriterliğin damgasıdır. Toplu işten çıkartmalar, gazetecilerin, akademisyenlerin, hakimlerin ve diğerlerinin tutuklanması Erdoğan’a karşı muhalefetin sindirilmesi ve açık bir toplumun öngördüğü özgürlüklerin boğulması için tasarlandı.

    'DAHA KUVVETLİ BİR VAKA TASAVVUR ETMESİ ZOR'

    * ABD’nin yabancı bir ülkeye askeri teknoloji transferini yeniden gözden geçirmesini gerektirecek daha kuvvetli bir vaka hayal etmek zor. Türkiye’yi ABD’nin ulusal çıkarlarını tehdit ettiği, müttefik ve ortaklarımızın çıkarlarını zayıflattığı ve temel demokratik değerlere bir saldırıyı temsil ettiği için sorumlu tutmalıyız. Tüm bu sebeplerle sizi, F-35’lerin planlanan teslimatının durdurulması için gereken adımları atmaya davet ediyoruz.

    Etiketler:
    mektup, F-35, Temsilciler Meclisi, Jim Mattis, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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