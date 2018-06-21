Trump, Merkel'e şeker fırlatıp giderken: Sana hiçbir şey vermediğimi söyleme

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G7 zirvesinde çekilen ikonik fotoğrafla tarihe geçen ABD Başkanı Donald Trump ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasındaki geriliminin sanılandan da büyük olduğu ortaya çıktı. Trump'ın Avrupa'nın en güçlü lideri, Almanya'nın kadın başbakanına bir parça şeker fırlatıp ''Artık sana hiçbir şey vermediğimi söyleyemezsin'' dediği belirtildi.

IAN BREMMER ANLATTI

CBS News'a çıkan 'Eurasia Group' (Avrasya Grubu) isimli danışmanlık kuruluşunun başkanı, siyaset bilimci-gazeteci Ian Bremmer, zirvenin sonuna doğru yaşanan şu olayı aktardı:

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''Evsahibi Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Merkel diğer müttefik liderlerle birlikte ABD Başkanı'na 'kurallara dayalı uluslararası düzene bağlılıktan' söz eden G7 zirvesi sonuç bildirisini imzalaması için baskı yapmaktaydı. Trump kollarını kavuşturmuş oturuyor, maruz kaldığı toplu baskıdan hoşlanmadığı her halinden belli oluyordu. Sonunda kabul edip 'Tamam, imzalayacağım' dedi. Ama bu noktada ayağa kalkıp elini ceket cebine atarak Starbursts marka iki şeker çıkardı ve bunları masaya fırlattı. O sırada da Merkel'e ''Al Angela, sana hiçbir şey vermediğimi söyleme'' dedi.

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İTTİFAK DİBE VURDU

Bremmer, 2. Dünya Savaşı'nı takiben trans-Atlantik ittifakının başlamasından beri Amerika ile büyük müttefikleri arasındaki ilişkinin en bozuk, en işlemez durumda olduğu değerlendirmesini sözlerine ekledi.

G7 zirvesi, Trump'ın ortak bildiriyi son anda imzalamamasıyla fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Zirveden beri Trump, hem Trudeau hem de Merkel'le arasındaki gerilimi her geçen gün tırmandırmaya devam ediyor.