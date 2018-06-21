Trump, Merkel'e şeker fırlatıp giderken: Sana hiçbir şey vermediğimi söyleme

IAN BREMMER ANLATTI
CBS News'a çıkan 'Eurasia Group' (Avrasya Grubu) isimli danışmanlık kuruluşunun başkanı, siyaset bilimci-gazeteci Ian Bremmer, zirvenin sonuna doğru yaşanan şu olayı aktardı:
''Evsahibi Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Merkel diğer müttefik liderlerle birlikte ABD Başkanı'na 'kurallara dayalı uluslararası düzene bağlılıktan' söz eden G7 zirvesi sonuç bildirisini imzalaması için baskı yapmaktaydı. Trump kollarını kavuşturmuş oturuyor, maruz kaldığı toplu baskıdan hoşlanmadığı her halinden belli oluyordu. Sonunda kabul edip 'Tamam, imzalayacağım' dedi. Ama bu noktada ayağa kalkıp elini ceket cebine atarak Starbursts marka iki şeker çıkardı ve bunları masaya fırlattı. O sırada da Merkel'e ''Al Angela, sana hiçbir şey vermediğimi söyleme'' dedi.
İTTİFAK DİBE VURDU
Bremmer, 2. Dünya Savaşı'nı takiben trans-Atlantik ittifakının başlamasından beri Amerika ile büyük müttefikleri arasındaki ilişkinin en bozuk, en işlemez durumda olduğu değerlendirmesini sözlerine ekledi.
G7 zirvesi, Trump'ın ortak bildiriyi son anda imzalamamasıyla fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Zirveden beri Trump, hem Trudeau hem de Merkel'le arasındaki gerilimi her geçen gün tırmandırmaya devam ediyor.
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