Türkiye, ilk F-35 uçağını ABD'de düzenlenen törenle teslim aldı

ABD ile yeni kriz sebebi olan F-35 beşinci nesil savaş uçağının Türkiye'ye sembolik nitelikteki ilk teslimatı, imalatçı Lockheed Martin şirketinin Fort Worth/Teksas'taki tesisinde törenle yapıldı.

Türk Hava Kuvvetleri için üretilen, ilk uçuşunu geçen ay yapan 18-0001 kuyruk numaralı uçak, törenle Türkiye'ye teslim edildi.

#Canlı: Yeni nesil savaş uçağı F-35 Projesi kapsamında Türkiye'nin ilk uçağı teslim ediliyor. https://t.co/QjNzT0lUjQ — AA Canlı (@AACanli) 21 Haziran 2018

Bu, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki ilk 5. Nesil Savaş Uçağı.

© REUTERS / Türkiye'yi bekleyen F-35 tehlikesi: Ülke kendi uçaklarını yönetemeyecek

Tören, ABD Kongresi'nin teslimatın durdurulması kararının gölgesinde düzenlendi. Süreç, alt kanat Temsilciler Meclisi ile üst kanat Senato'nun F-35 ambargosu kararlarının uyumlulaştırılıp onaylanması halinde Başkan Donald Trump'ın önüne imza için gitmesiyle ilerleyecek.

Dolayısıyla Türkiye'den törene katılım düşük düzeyde kaldı. Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel ile Genelkurmay Plan-Prensipler Başkanlığından Tümgeneral Reha Ufuk Er, törende hazır bulundu.

Resmi işlemlerinin tamamlanmasıyla mülkiyeti Türkiye'ye geçen F-35 uçağı, törenin ardından, Türk pilotların eğitimi için Arizona'da bulunan Luke Hava Üssüne gidecek.

Eğitimlerin ardından uçakların Kasım 2019’dan itibaren Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Türkiye’de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezi’ne de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın aktivasyon çalışmaları da devam ediyor.

İlk uçakların Kasım 2019’da Türkiye’ye gelişinin ardından 2020 yılında burada eğitim faaliyetlerine başlanacak.

Uçakların pek çok üstün özelliği olduğu söyleniyor.

TSK'nın yeni savaş uçağı yarın teslim ediliyor



Dünyanın en önemli konsorsiyum projelerinden biri kabul edilen F-35 Projesi kapsamından Türkiye'nin ilk uçağı yarın teslim edilecek https://t.co/C4CfbHXnvz pic.twitter.com/HZNK7auThs — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 20 Haziran 2018

Türkiye, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 1999'da Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi'ne ortak ülke olarak katıldı. Hava filosu için 100 adet F-35 uçağı temini planlanırken, ilk 30 uçak siparişi verildi.