Trump, Kuzey Kore'ye karşı yaptırımları uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la zirve yapıp anlaşma imzalamasına rağmen Pyongyang'ı hedef alan yaptırımları bir yıl daha uzattı.

Beyaz Saray, Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik maksimum baskı politikası uyarınca yaptırımları uzattığını duyurdu.

ABD, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer denemelerine karşılık BM'nin Aralık 2017'de çıkardığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin petrol ithalatını ve diğer ticari faaliyetlerini kısıtlayan yaptırımlara en az bir yıl daha devam edecek.

Oysa kararın açıklanması öncesinde Trump, Kim'in vardıkları anlaşma uyarınca yaptırımların kaldırılması için gerekli adımları attığından söz etmişti.

ABD Başkanı Kuzey Kore liderine de ''Nükleer silahların bir etken olmaktan çıktığından emin olduğunda yaptırımları kaldıracağız. Kaldırmayı ben de dört gözle bekliyorum'' demişti.

Trump, buna rağmen yaptırımları uzatmasını ise 'alışılmadık, olağandışı' nükleer silah tehdidiyle gerekçelendirdi.