Tesla ifşaatçısı: Musk beni susturmak için her şeyi yapıyor

Tesla otomobillerindeki güvenlik sorunlarını ifşa ettiğini söyleyen fabrikanın eski teknisyenlerinden Tripp, hırsızlık ya da sabotaj yapmadığını, sadece gerçekleri ifşa ettiğini, bu yüzden Musk'ın her türlü baskısıyla karşılaştığını savundu.

© AFP 2018 / FABRICE COFFRINI Tesla, eski çalışanına dava açtı

ABD'li mucit yatırımcı Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'da 'ifşaatçı' krizi büyüyor.

Musk, Tesla otomobillerinin güvenlik sorunları olduğunu iddia eden eski teknisyeni Martin Tripp'e 'siber saldırı', 'siber hırsızlık' ve 'sabotaj' suçlamasıyla federal mahkemede dava açtı.

Bunun üzerine Musk ile arasındaki yazışmaları yayımlayan Tripp, hırsızlık ya da sabotaj yapmadığını, sadece gerçekleri ifşa ettiğini, bu yüzden Musk'ın her türlü baskı ve zulmüyle karşılaştığını savundu.

''Tümüyle doğru enformasyon sağladığım için günah keçisi yapıldım. Bu, rezillik. İfşaatçıysan hiçbir hakkın olamazmış gibi'' diye konuşan Tripp, Musk'ın şikayeti üzerine polis baskınına uğradığını belirtti.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski Tesla, Elon Musk ile devam devam edecek

Musk'ın Tesla otomobillerinin üretiliği Nevada'daki 'Giga' fabrikasını Tripp'in tüfekle tarayacağına dair telefon ihbarı aldığını polise bildirmesi üzerine şerif ve adamları Tripp'in kaldığı otel odasını basıp arama ve sorgulama yaptı. Ancak şerif, 40 yaşında eski bir asker olan teknisyenle ilgili bir güvenlik tehlikesi bulunmadığı sonucuna vardı.

'HACKLEME YOK'

Pazar gününden beri çalışanlarına sürekli sabotaj tehlikesiyle ilgili e-postalar atan ve çarşamba günü de Tripp'e dava açan Musk, eski teknisyeni Tesla'nın imalat işletim sistemini hackleyip gizli bilgileri üçüncü taraflara aktarmak ve bilgisayar sistemlerine girdiği kodlarla başka çalışanları suçlu konumuna düşürmekle suçluyor.

© REUTERS / Lucy Nicholson Elon Musk 'Ateşleyin' dedi, alev makineleri kapışıldı

'ŞİRKETTE KİMSE BENİ DİNLEMEDİ'

Hiçbir şey hacklemediğini, herkesin elinin altındaki veri tabanında inceleme yaptığını savunan Tripp ise otomobillerin güvenliğiyle ilgili endişileri şirket yetkililerine anlatmaya çalıştığını, ama kimsenin kendisini dinlemediğini söyledi.

'DÜNYANIN BİLMEYE HAKKI VAR'

Bu yüzden Business Insider sitesinin bir muhabirine elindeki bilgileri ulaştırdığını aktaran Tripp şöyle konuştu:

© AP Photo / Jae C. Hong Musk: Marx kapitalistti, bunun hakkında bir kitap bile yazdı

''Bu dünyayı etkileyecekse, ürettiğin arabalar ve ne kadar sürdürülebilir olduklarıyla ilgili dünyaya ve yatırımcılarına yalan söylüyorsan, söylediğinin tam tersini yapıyorsan, dünyanın bunları bilmeye hakkı vardır.''

ARALARINDAKİ YAZIŞMA

Tripp, Musk'ın dava açması üzerine aralarında geçen e-posta yazışmalarını da yayımladı.

Tripp: Merak etme, kamuoyuna ve yatırımcılara söylediğin yalanların çok yakında layığını bulacaksın.

Musk: Beni tehdit etmek sadece işleri senin için daha da kötüleştirir.

© REUTERS / Tesla/Handout Elon Musk: Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz

Tripp: Ben asla tehdit etmedim. Çok basit şekilde bir şey söyledim, layığını bulacaksın dedim. Hediye için (açılan dava) teşekkür ederim.

Musk: Başkalarına çamur attığın için kendinden utanmalısın. Rezil bir insansın.

Tripp: Ben kimseye çamur atmadım, MİLYONLARCA DOLARI HAR VURUP HARMAN SAVURMANA, güvenlik endişelerine ve senin yatırımcılarla DÜNYAYA yalan söylemene dair belgeleri kendim sızdırdım, başka kimseyi ihsas etmedim.

Asıl güvenlik sorunları olan araçları yola çıkarmak, rezil bir insan olmak demektir.