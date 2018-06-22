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23:25 22 Haziran 2018
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    Elon Musk, Tesla

    Tesla ifşaatçısı: Musk beni susturmak için her şeyi yapıyor

    © REUTERS /
    ABD
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    Tesla otomobillerindeki güvenlik sorunlarını ifşa ettiğini söyleyen fabrikanın eski teknisyenlerinden Tripp, hırsızlık ya da sabotaj yapmadığını, sadece gerçekleri ifşa ettiğini, bu yüzden Musk'ın her türlü baskısıyla karşılaştığını savundu.

    Visitor are seen at the booth of US electric carmaker Tesla Motors, during the press day of the Geneva Car Show on March 4, 2015 in Geneva
    © AFP 2018 / FABRICE COFFRINI
    Tesla, eski çalışanına dava açtı
    ABD'li mucit yatırımcı Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'da 'ifşaatçı' krizi büyüyor.

    Musk, Tesla otomobillerinin güvenlik sorunları olduğunu iddia eden eski teknisyeni Martin Tripp'e 'siber saldırı', 'siber hırsızlık' ve 'sabotaj' suçlamasıyla federal mahkemede dava açtı.

    Bunun üzerine Musk ile arasındaki yazışmaları yayımlayan Tripp, hırsızlık ya da sabotaj yapmadığını, sadece gerçekleri ifşa ettiğini, bu yüzden Musk'ın her türlü baskı ve zulmüyle karşılaştığını savundu. 

    ''Tümüyle doğru enformasyon sağladığım için günah keçisi yapıldım. Bu, rezillik. İfşaatçıysan hiçbir hakkın olamazmış gibi'' diye konuşan Tripp, Musk'ın şikayeti üzerine polis baskınına uğradığını belirtti.

    Elon Musk
    © AFP 2018 / Brendan Smialowski
    Tesla, Elon Musk ile devam devam edecek
    ŞERİF ARAMA YAPTI AMA TEHDİT BULAMADI

    Musk'ın Tesla otomobillerinin üretiliği Nevada'daki 'Giga' fabrikasını Tripp'in tüfekle tarayacağına dair telefon ihbarı aldığını polise bildirmesi üzerine şerif ve adamları Tripp'in kaldığı otel odasını basıp arama ve sorgulama yaptı. Ancak şerif, 40 yaşında eski bir asker olan teknisyenle ilgili bir güvenlik tehlikesi bulunmadığı sonucuna vardı.

    'HACKLEME YOK'

    Pazar gününden beri çalışanlarına sürekli sabotaj tehlikesiyle ilgili e-postalar atan ve çarşamba günü de Tripp'e dava açan Musk, eski teknisyeni Tesla'nın imalat işletim sistemini hackleyip gizli bilgileri üçüncü taraflara aktarmak ve bilgisayar sistemlerine girdiği kodlarla başka çalışanları suçlu konumuna düşürmekle suçluyor.

    Elon Musk, Boring Company, Los Angeles, Kaliforniya
    © REUTERS / Lucy Nicholson
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    'ŞİRKETTE KİMSE BENİ DİNLEMEDİ'

    Hiçbir şey hacklemediğini, herkesin elinin altındaki veri tabanında inceleme yaptığını savunan Tripp ise otomobillerin güvenliğiyle ilgili endişileri şirket yetkililerine anlatmaya çalıştığını, ama kimsenin kendisini dinlemediğini söyledi. 

    'DÜNYANIN BİLMEYE HAKKI VAR'

    Bu yüzden Business Insider sitesinin bir muhabirine elindeki bilgileri ulaştırdığını aktaran Tripp şöyle konuştu:

    Elon Musk
    © AP Photo / Jae C. Hong
    Musk: Marx kapitalistti, bunun hakkında bir kitap bile yazdı
    ''Bu dünyayı etkileyecekse, ürettiğin arabalar ve ne kadar sürdürülebilir olduklarıyla ilgili dünyaya ve yatırımcılarına yalan söylüyorsan, söylediğinin tam tersini yapıyorsan, dünyanın bunları bilmeye hakkı vardır.''

    ARALARINDAKİ YAZIŞMA

    Tripp, Musk'ın dava açması üzerine aralarında geçen e-posta yazışmalarını da yayımladı.

    Tripp: Merak etme, kamuoyuna ve yatırımcılara söylediğin yalanların çok yakında layığını bulacaksın.

    Musk: Beni tehdit etmek sadece işleri senin için daha da kötüleştirir.

    Elon Musk yeni araçlarını tanıttı
    © REUTERS / Tesla/Handout
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    'REZİL BİR İNSANSIN'

    Tripp: Ben asla tehdit etmedim. Çok basit şekilde bir şey söyledim, layığını bulacaksın dedim. Hediye için (açılan dava) teşekkür ederim.

    Musk: Başkalarına çamur attığın için kendinden utanmalısın. Rezil bir insansın.

    Tripp: Ben kimseye çamur atmadım, MİLYONLARCA DOLARI HAR VURUP HARMAN SAVURMANA, güvenlik endişelerine ve senin yatırımcılarla DÜNYAYA yalan söylemene dair belgeleri kendim sızdırdım, başka kimseyi ihsas etmedim.

    Asıl güvenlik sorunları olan araçları yola çıkarmak, rezil bir insan olmak demektir.

    Etiketler:
    Tesla, Martin Tripp, Elon Musk, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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