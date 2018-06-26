Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Harley-Davidson'ın Avrupa Birliği'nin (AB) geçen cuma hayata geçirdiği gümrük vergilerinden ötürü aldığı kararı eleştirmeye devam etti.

Şirketin çalışanlarının ve müşterilerinin çok kızgın olduğunu iddia eden Trump, "Bir Harley-Davidson hiçbir zaman başka bir ülkede üretilmemeli. Şirketin çalışanları ve müşterileri yönetime halihazırda çok kızgın. Eğer yurtdışına giderlerse, izleyin, bu sonun başlangıcı olur. Teslim olup vazgeçerler. Aura kaybolur ve hiçbir zaman olmadığı kadar vergi öderler" ifadelerini kullandı.