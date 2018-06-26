Şirketin çalışanlarının ve müşterilerinin çok kızgın olduğunu iddia eden Trump, "Bir Harley-Davidson hiçbir zaman başka bir ülkede üretilmemeli. Şirketin çalışanları ve müşterileri yönetime halihazırda çok kızgın. Eğer yurtdışına giderlerse, izleyin, bu sonun başlangıcı olur. Teslim olup vazgeçerler. Aura kaybolur ve hiçbir zaman olmadığı kadar vergi öderler" ifadelerini kullandı.
A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end — they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)