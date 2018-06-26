ABD Dışişleri: Rusya'dan S-400 alırsa Türkiye'ye yaptırım uygulanacak

ABD Dışişleri'nin Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alınmasıyla ilgili Türkiye'yi bir kez daha tehdit etti.

ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesinde konuşan Wess Mitchell, ''Türkiye'ye S-400'ler almasının sonuçları olacağını net biçimde ilettik. ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımlar getireceğiz'' dedi.

Türkiye'nin S-400 alması halinde ikili ilişkilerin zora gireceği uyarısı da yapan Mitchell, Rus füze savunma sistemleri satın alınması halinde Ankara ile Washington arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmanın zor olacağını söyledi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE ÖNCELİĞİMİZ S-400 ALIMINI ENGELLEMEK'

Türkiye ile ilişkilerde öncelikli amaçlarından birinin Ankara'nın S-400 almasının önüne geçmek olduğunu belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı, şunları söyledi:

''Türkiye'deki en önemli kaygılarımız, tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson ve diğer ABD vatandaşlarıyla ABD Büyükelçiliği'nin Türk çalışanlarının serbest bırakılması, Ankara'nın Rus S-400 sistemlerini almasının engellenmesi, Suriye'nin kuzeyindeki durumun istikrara kavuşması için sahadaki güçlerimiz ve partnerlerimizle ilgili geçici anlaşma yapılması ve IŞİD'in geri dönüşünün engellenmesi.''

'OLAĞANÜSTÜ HAL DERHAL KALDIRILMALI'

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olağanüstü hali (OHAL) kaldırma vaadini derhal yerine getirme çağrısı yapan Mitchell, Rusya ile ilişkilere de değindi.