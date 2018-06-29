Trump'tan Macron'a: Neden AB'den ayrılmıyorsunuz?

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'tun haberine göre geçen ay yapılan ikili görüşmede ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Fransa'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması halinde 'kazançlı bir ikili anlaşma' önerdi. Trump'ın Macron'a "Neden AB'den ayrılmıyorsunuz?" dediği belirtildi.

Washington Post'ta 'Trump, AB'nin istikrarını bozmaya uğraşıyor' başlıklı haber Josh Rogin imzasıyla yayımlandı.

Habere göre Trump, 24 Nisan'da Washington'daki Oval Ofis'te bir araya geldiği Macron'a "Neden AB'den ayrılmıyorsunuz?" diye sordu.

İki Avrupalı yetkiliye dayandırılan haberde Trump'ın ardından Fransız lidere 'AB'nin ABD ile olan ticaret anlaşmasından daha iyi koşullara sahip' bir ikili bir ticaret anlaşması önerdiği belirtildi.

Daha önce CNN, Trump'ın görüşmede Macron'a AB'nin ticaret konusunda "Çin'den daha kötü" olduğunu söylediğini de haberleştirmişti.

Beyaz Saray gazetenin haberini yalanlamadı ancak konuyla ilgili yorum yapmayı da reddetti.

Macron-Trump görüşmesinin ayrıntıları, ABD'nin AB, Kanada ve Meksika müttefiklerinden ithal edilen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirmesinin ardından taraflar arasındaki ticaret savaşının büyüyeceği endişelerinin yaşandığı bir dönemde ortaya çıktı.

Martta ABD çelik ithalatıa yüzde 25, alüminyum ithalatına da yüzde 10 ek gümrük vergisi kararı almıştı.

AB ise bu hamleye 2.8 milyar euro'luk ABD menşeli ürüne yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getirerek karşılık vermişti.