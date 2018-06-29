Trump: Neden içinde olduğumuzu bilmiyorum, Dünya Ticaret Örgütü ABD'ye kazık atmak için tasarlandı

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: Dünya Ticaret Örgütü tam bir felaket

İnternet haber sitesi Axios'ta yer alan habere göre, Trump ile konuyu görüşen bir kaynak Trump'ın sık sık danışmanlarına "Neden içinde olduğumuzu bilmiyorum. WTO, dünyanın geri kalanı tarafından ABD'ye kazık atmak için tasarlandı" dediğini ifade etti.

Ancak Axios, WTO'dan çekilmek için ABD Kongresi'nin karar alması gerektiğini ve Kongre'nin Trump'ın isteğini yerine getirmesinin pek mümkün olmadığını bildirdi. Haberde, "Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar Trump yönetiminin WTO çerçevesinde ABD'ye adil ve dengeli olmadıklarını düşündükleri davranışlara çeşitli şekillerde dikkat çekmeye devam edecekler" dedi.

ABD HAZİNE SEKRETERİNDEN YALANLAMA

Bunun yanında, ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin, Trump'ın DTÖ'den çıkmak istediği yönündeki iddiaları yalanladığı öğrenildi.