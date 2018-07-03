Ticaret savaşlarında yeni perde: Hollanda Başbakanı'ndan Trump'ın suratına 'Hayır'

Beyaz Saray'da ağırladığı Rutte ile Oval Ofis'te gazeteciler önünde poz veren Trump, AB ile ticaret anlaşmasına varamamalarının da olumlu bir şey olacağını söyledi. Hollanda Başbakanı Trump'ın sözünü kesip yüzüne bakarak ''Hayır'' dedi.

Çin'in yanısıra müttefiklere de gümrük duvarı çekerek ticaret savaşları başlatan ABD Başkanı Donald Trump'a Avrupa Birliği'nden (AB) yükselen tepkilere Hollanda Başbakanı Mark Rutte de katıldı.

ABD'yi ziyaret eden Rutte, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te gazetecilere birlikte poz verme seansı sırasında Trump'ın ticaretle ilgili değerlendirmelerine maruz kaldı.

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'Adil' ticaret anlaşmaları istediğini belirterek 'ABD'nin vergi mükellefleri, işçileri, çiftçileri için adil' vurgusu yapan Trump, kısa zaman içinde AB ile görüşeceğini, bir çözüme ulaşmaya çalışacaklarını, bunun olumlu bir şey olacağını, bir çözüme ulaşamazlarsa da yine olumlu olacağını sıraladı.

GÜLEREK ATIŞMA

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Bu sözlere gülen Rutte Trump'a bakarak ''Hayır'' dedi.

Gülerek karşılık veren Trump, ithal otomobillere vergi getirmekten söz ederek konuşmaya devam etti.

'OLUR-OLMAZ'

Ama Rutte ''Hayır, olumlu olmayacak'' diye ısrar edip bu sorunu aralarında çözmeleri gerektiğini belirtti.

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Evsahibi Trump ''Olumlu olacak'' diyerek son sözü Hollandalıya bırakmadı.

400 YILLIK MÜTTEFİK

Rutte, ''Hollanda ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki 400 yıla dayanıyor. Bizler müttefiğiz. Her zaman arkadaş olduk, dostane olacağız ve birbirimizle yakın çalışacağız'' mesajını ihmal etmedi.