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16:10 06 Temmuz 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump- Almanya Başbakanı Angela Merkel

    Trump'tan Merkel'e: Rusya'dan korunmak istiyorsun, ama Rus gazına milyarlar ödüyorsun, üstelik NATO'ya para vermiyorsun

    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Montana eyaletinde düzenlediği mitingde, hedef tahtasına koyduğu isimler arasına Almanya Başkanı Angela Merkel'i oturtmayı ihmal etmedi.

    Almanya Başbakanı Angela Merkel- ABD Başkanı Donald Trump- G7
    © REUTERS / Bundesregierung/Jesco Denzel
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    Almanya'nın hem Rusya'dan korunmayı istediği hem de Rusya'dan milyarlarca dolarlık petrol ve gaz aldığına dikkat çeken Trump, Kuzey Akımı 2 boru hattı anlaşmasına atıfla şöyle konuştu:

    ''Gidip Rusya ile gaz ve petrol anlaşmaları yapıyorlar, Rusya'ya milyarlarca ve milyarlarca dolar ödüyorlar. Rusya'ya karşı kendilerini korumak istiyorlar, ama gidip Rusya'ya milyarlarca dolarlık ödeme yapıyorlar.''

    'KOSKOCA ALMANYA'DAN SADECE YÜZDE 1'

    NATO'ya üye diğer ülkelerin ittifakın bütçesine daha fazla katkı yapması talebini tekrarlayan Trump, Almanya'yı GSYİH'sinin sadece yüzde 1'ini NATO bütçesine ayırdığı için de eleştirdi.

    G7 zirvesi geriliminde Merkel ile Trump
    © REUTERS / Leah Millis
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    ''Almanya Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesi; Almanya'dan sadece yüzde 1, sadece yüzde 1'' vurgusu yapan Trump, Almanya Başkanı Angela Merkel'in adını anarak şunları söyledi:

    'EYY ANGELA…'

    ''Dedim ki kendisine 'Biliyorsun Angela, garanti edemem ama sizi koruyoruz ve bu sizin için bizim için olduğundan daha büyük anlam taşıyor, zira sizi korumakla bizim ne kadar korunma elde ettiğimiz meçhul.'''

    'ENAYİ MİYİZ?'

    Justin Trudeau
    © REUTERS / Remo Casilli
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    Taraftarlarına durumu ''Bütün hesabı ödeyen enayileriz biz'' diye özetleyen Trump, tüm Avrupayı korumanın masraflarını ABD'nin tek başına üstlenmeye devam etmeyeceği mesajını tekrarladı:

    ''NATO'ya gidip diyeceğim ki artık faturalarını ödemeniz lazım. Her şeyin icabına ABD bakamaz.''

    Geçen ay G7 zirvesinde başta Merkel olmak üzere diğer liderlerle büyük gerilim yaşayan ve 6'ya karşı 1 kalan Trump, bir hafta sonra Brüksel'deki NATO liderler zirvesine katılacak.

    Etiketler:
    NATO, Angela Merkel, Donald Trump, Rusya, Almanya, Montana, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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